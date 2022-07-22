Россия ведет активные переговоры об открытии регулярных прямых рейсов во Вьетнам

Международный аэропорт. Фото: Twitter

Российская сторона ведет активные переговоры об открытии в этом году регулярных прямых рейсов во Вьетнам и некоторые страны Азии, сообщил генеральный директор Международного аэропорта Владивосток (Дальний Восток России) Андрей Виниченко.

Виниченко сообщил местным СМИ 21 июля, что российские представители ведут переговоры с авиакомпаниями Вьетнама, Китая и Республики Корея (РК) об открытии маршрутов. В ближайшее время они также планируют провести переговоры с японскими и тайскими партнерами.

Чиновник выразил надежду, что многие рейсы во Владивосток будут восстановлены в течение этого года.

Ранее многие российские официальные лица также подтвердили усилия по восстановлению прямых рейсов во Вьетнам для удовлетворения потребностей в поездках после снятия ограничений на поездки, вызванных COVID-19.

Спецпосланник России, высокопоставленный представитель в АТЭС Кирилл Барский подчеркнул, что Россия хочет возобновить прямые рейсы в три страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

Барский выразил уверенность в том, что восстановление воздушного транспорта после пандемии станет одной из основных тем, которые будут вынесены на обсуждение на встрече министров туризма стран АТЭС в Таиланде 19 августа.

Генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен недавно провел рабочее совещание с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, в ходе которого была согласована возможность открытия прямых рейсов.

Хиен сказал, что COVID-19 взят под контроль во Вьетнаме, деловая активность вернулась в нормальное русло, а ограничения на поездки для иностранных туристов полностью сняты.

Российская сторона заявила, что аэропорт Владивостока будет модернизирован в соответствии с мировыми стандартами, а спрос россиян на поездки постоянно растет, большинство из них хотят путешествовать за границу.



