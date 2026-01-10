Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Россияне едут во Вьетнам

Российские туристы всё чаще пересматривают формат отдыха во Вьетнаме, смещая акцент с пляжей на путешествия по стране. Отказ от однотипного курортного досуга стал заметным трендом, отражающим изменение туристических ожиданий. Об этом сообщает издание "Турпром", проанализировав маршруты, которые выбирают россияне во время поездок во Вьетнам.

Интерес к перемещениям между регионами объясняется стремлением увидеть страну целиком, а не ограничиваться одним отелем. Туристы всё чаще комбинируют несколько локаций в рамках одной поездки, включая в маршрут города, природные объекты и удалённые регионы.

Первых иностранных гостей 2026 года в городе Хошимин встречают подарками. (Фото: ВИА)

Первых иностранных гостей 2026 года в городе Хошимин встречают подарками. (Фото: ВИА)

 

По данным "Турпрома", традиционное времяпрепровождение на пляже перестаёт быть для россиян основной целью поездки. Всё больше путешественников предпочитают активные форматы отдыха, насыщенные экскурсиями и перемещениями. Такой подход позволяет глубже познакомиться с культурой и образом жизни страны.

Туристов привлекают архитектурные памятники, историческое наследие и природные ландшафты Вьетнама. Желание увидеть разнообразие страны заставляет отказываться от привязки к одному курорту. В результате маршрут становится ключевым элементом всей поездки.

Наиболее популярным направлением среди россиян стал маршрут "Ханой — залив Халонг — Сапа". Он позволяет за одну поездку познакомиться с разными сторонами Вьетнама — от городской среды до природных регионов. Такой формат путешествия даёт целостное представление о стране.

Ханой воспринимается туристами как сочетание французского колониального наследия и восточных традиций. В заливе Халонг путешественники посещают пещеры и отправляются в круизы, знакомясь с прибрежными пейзажами. Эти локации формируют насыщенную культурную и визуальную часть маршрута.

Финальной точкой путешествия чаще всего становится Сапа, представляющая горную часть Вьетнама. Этот регион известен своими природными ландшафтами и самобытной атмосферой. Здесь туристы знакомятся с бытом местных народностей.

Особый интерес вызывают деревни и рисовые террасы, расположенные на склонах гор. Они становятся важной частью маршрута для тех, кто стремится увидеть нетуристический Вьетнам. Такой формат путешествий закрепляет тренд на активный и познавательный отдых.

Между тем, в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристический поток из России во Вьетнам в 2025 году вырос рекордно — в три раза по сравнению с предыдущим годом.

«Наибольший прирост в минувшем году показал Вьетнам, где количество турпоездок выросло на 200%, а также Египет (+35%), Саудовская Аравия (+31), Китай (+29%), Марокко (+29%), Япония (+75%), ОАЭ (+23%). Главными аутсайдерами стали Венесуэла (-35%) и Иран (-42%) — в первую очередь, из-за геополитической обстановки», — сказала она.

По оценке аналитиков АТОР, классический туристический поток россиян за рубеж, не считая транзита и частных поездок, увеличился в 2025 году примерно на 25%, до 17,5 млн человек. Около 11,3 млн из них совершили поездки с помощью туроператоров. Согласно предварительным итогам 2025 года, самыми популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Китай, Египет и Таиланд, рассказала эксперт.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top