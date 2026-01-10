Россияне едут во Вьетнам

Интерес к перемещениям между регионами объясняется стремлением увидеть страну целиком, а не ограничиваться одним отелем. Туристы всё чаще комбинируют несколько локаций в рамках одной поездки, включая в маршрут города, природные объекты и удалённые регионы.

Первых иностранных гостей 2026 года в городе Хошимин встречают подарками. (Фото: ВИА)

По данным "Турпрома", традиционное времяпрепровождение на пляже перестаёт быть для россиян основной целью поездки. Всё больше путешественников предпочитают активные форматы отдыха, насыщенные экскурсиями и перемещениями. Такой подход позволяет глубже познакомиться с культурой и образом жизни страны.

Туристов привлекают архитектурные памятники, историческое наследие и природные ландшафты Вьетнама. Желание увидеть разнообразие страны заставляет отказываться от привязки к одному курорту. В результате маршрут становится ключевым элементом всей поездки.

Наиболее популярным направлением среди россиян стал маршрут "Ханой — залив Халонг — Сапа". Он позволяет за одну поездку познакомиться с разными сторонами Вьетнама — от городской среды до природных регионов. Такой формат путешествия даёт целостное представление о стране.

Ханой воспринимается туристами как сочетание французского колониального наследия и восточных традиций. В заливе Халонг путешественники посещают пещеры и отправляются в круизы, знакомясь с прибрежными пейзажами. Эти локации формируют насыщенную культурную и визуальную часть маршрута.

Финальной точкой путешествия чаще всего становится Сапа, представляющая горную часть Вьетнама. Этот регион известен своими природными ландшафтами и самобытной атмосферой. Здесь туристы знакомятся с бытом местных народностей.

Особый интерес вызывают деревни и рисовые террасы, расположенные на склонах гор. Они становятся важной частью маршрута для тех, кто стремится увидеть нетуристический Вьетнам. Такой формат путешествий закрепляет тренд на активный и познавательный отдых.

Между тем, в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристический поток из России во Вьетнам в 2025 году вырос рекордно — в три раза по сравнению с предыдущим годом.

«Наибольший прирост в минувшем году показал Вьетнам, где количество турпоездок выросло на 200%, а также Египет (+35%), Саудовская Аравия (+31), Китай (+29%), Марокко (+29%), Япония (+75%), ОАЭ (+23%). Главными аутсайдерами стали Венесуэла (-35%) и Иран (-42%) — в первую очередь, из-за геополитической обстановки», — сказала она.

По оценке аналитиков АТОР, классический туристический поток россиян за рубеж, не считая транзита и частных поездок, увеличился в 2025 году примерно на 25%, до 17,5 млн человек. Около 11,3 млн из них совершили поездки с помощью туроператоров. Согласно предварительным итогам 2025 года, самыми популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Китай, Египет и Таиланд, рассказала эксперт.