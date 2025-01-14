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Российско-вьетнамские переговоры на высоком уровне
Сразу после церемонии встречи главы правительств двух стран посетили выставку, посвященную Вьетнаму, его народу и вьетнамо-российским отношениям. Организаторами выставки выступили Канцелярия правительства и Вьетнамское информационное агентство.
Затем стороны провели переговоры.
Стороны договорились продолжать активизировать диалог, укреплять политическое доверие, содействовать контактам и обменам делегациями на всех уровнях и по всем каналам для всестороннего развития двустороннего сотрудничества. Стороны также согласились с тем, что необходимо разработать прорывные меры по увеличению двусторонней торговли, а также продолжать открывать свои рынки для товаров друг друга.
Главы двух правительств подтвердили важность сотрудничества в области науки и технологий. Они желают продолжить сотрудничество в реализации проекта строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. Стороны подчеркнули необходимость усиления преподавания вьетнамского языка в России и русского языка во Вьетнаме, содействия сотрудничеству через вьетнамско-российскую консорциум технических университетов. А Россия продолжит предоставлять стипендии Вьетнаму по подготовке кадров в области науки, технологий, искусства.
Стороны обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество на международных форумах. Была подтверждена необходимость продолжения тесной координации и взаимной поддержки на многосторонних форумах.
После переговоров премьер-министры Фам Минь Тинь и Михаил Мишустин подписали Совместное коммюнике по итогам официального визита председателя правительства Российской Федерации во Вьетнам, а также присутствовали на церемонии подписания ряда документов о сотрудничестве в области науки, информации и коммуникаций, культуры.