Российско-вьетнамские отношения продолжают укрепляться во многих сферах

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принимает Посла России во Вьетнаме Геннадия Бездетко. Фото: ВИА)

9 февраля в интервью информационному агентству ТАСС в преддверии Дня дипломатического работника Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко сообщил, что Россия и Вьетнам продолжают поддерживать регулярный и содержательный диалог на различных уровнях, что способствует укреплению двусторонних отношений во многих областях.



По его оценке, 2025 год оказался непростым из-за обострения глобальной геополитической ситуации, что оказало заметное влияние на сотрудничество между двумя странами. Однако, несмотря на трудности, российско-вьетнамские отношения продолжали укрепляться благодаря устойчивому и эффективному диалогу на различных уровнях, включая высший.



Он подчеркнул, что состоявшийся в мае 2025 года визит в Россию Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама стал центральным событием 2025 года в развитии двусторонних отношений. В ходе визита был подписан весомый пакет договорённостей в сферах экономики, науки и подготовки кадров, что позволило упрочить нормативно-правовую базу и придать новый импульс многоплановому сотрудничеству между Россией и Вьетнамом.



Посол Бездетко также отметил тесную координацию двух стран на международных и региональных площадках, таких как Организация Объединённых Наций (ООН), БРИКС, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и в формате Россия — АСЕАН. Он выразил признательность Вьетнаму за поддержку и соавторство ряда российских инициатив на Генеральной Ассамблее ООН, что отражает совпадение или близость позиций сторон по многим региональным и глобальным вопросам.



Кроме того, российский дипломат подчеркнул значение подписания в Ханое в октябре 2025 года Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, назвав это событие историческим. Согласно посланию Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан огласил на церемонии, инициатива, выдвинутая Россией в 2019 году по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, стала реальностью благодаря поддержке большинства государств.