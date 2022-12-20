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Российский эксперт: экономика Вьетнама в 2022 году стабильна

Вьетнамская экономика в этом году показала положительные показатели, отражающие ее стабильность и развитие в условиях накладывающихся кризисов, сказал профессор Владимир Мазырин, директор Центра вьетнамских исследований и исследований АСЕАН при Институте Китая и современной Азии. По сообщению российского радио Sputnik, Мазырин назвал рост ВВП самым выдающимся успехом Вьетнама. Рейтинговые агентства и Всемирный банк также прогнозируют рост Вьетнама на уровне 6,5-7% в этом году и в ближайшие годы.

По его мнению, рост на 4-5% также является большим успехом Вьетнама, поскольку многие страны продемонстрировали отрицательный рост на фоне COVID-19.

Учитывая, что рост промышленного производства за 11 месяцев этого года составил примерно 9%, он сказал, что промышленность остается основной отраслью вьетнамской экономики, и Вьетнам добился прогресса в достижении своей цели стать производственной мастерской мира.

За этот период прямые иностранные инвестиции во Вьетнам достигли 25 млрд. долл. США, что ниже 5%, зарегистрированных за тот же период прошлого года. Однако он все же считает, что цифра высока.

Он отметил, что уровень освоения капитала во Вьетнаме заметно улучшился, увеличившись на 15% до примерно 20 млрд. долл. США.

Ученый прогнозирует, что в конце этого года объем торговли Вьетнама достигнет 800 млрд. долл. США.

ВИА/ИЖВ

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