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Российский эксперт: экономика Вьетнама в 2022 году стабильна
По его мнению, рост на 4-5% также является большим успехом Вьетнама, поскольку многие страны продемонстрировали отрицательный рост на фоне COVID-19.
Учитывая, что рост промышленного производства за 11 месяцев этого года составил примерно 9%, он сказал, что промышленность остается основной отраслью вьетнамской экономики, и Вьетнам добился прогресса в достижении своей цели стать производственной мастерской мира.
За этот период прямые иностранные инвестиции во Вьетнам достигли 25 млрд. долл. США, что ниже 5%, зарегистрированных за тот же период прошлого года. Однако он все же считает, что цифра высока.
Он отметил, что уровень освоения капитала во Вьетнаме заметно улучшился, увеличившись на 15% до примерно 20 млрд. долл. США.
Ученый прогнозирует, что в конце этого года объем торговли Вьетнама достигнет 800 млрд. долл. США.