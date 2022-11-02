НОВОСТИ
Российский эксперт придал особое значение визиту главы КПВ в Китай
Трофимчук отметил, что визит показывает, что отношения между Вьетнамом и Китаем выходят на новый уровень.
В статье подчеркивается, что, несмотря на барьеры, созданные COVID-19, КПВ и КПК работали гибко и с высокой эффективностью. В период 2020–2022 гг. между Нгуен Фу Чонгом и Си Цзиньпином было 4 телефонных звонка.
Трофимчук считает, что позитивные отношения двух сторон создают благоприятные условия для эффективного и предметного сотрудничества между двумя странами. Их двусторонняя торговля сохраняет положительную динамику роста с учетом пандемии, при этом Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН с 2016 года.
Согласно статье, в 2021 году общий товарооборот между Вьетнамом и Китаем достиг 165,9 млрд. долл. США, увеличившись на 24,6% по сравнению с 2020 годом. За первые 8 месяцев 2022 года двусторонний товарооборот импорта и экспорта вырос на 10,8% в годовом исчислении. Сотрудничество в области здравоохранения и профилактики заболеваний, особенно борьбы с COVID-19, также является важным звеном двусторонних связей.