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Российский эксперт придал особое значение визиту главы КПВ в Китай

«Независимая газета» в России опубликовала статью аналитика международной политики Григория Трофимчука о значении визита в Китай Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга и отношений между двумя странами.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг находится с визитом в Китае с 30 октября по 1 ноября. Фото: ВИА  
В статье эксперт подтвердил, что поездка имеет особое значение, поскольку она знаменует собой первую международную встречу после переизбрания Си Цзиньпина Генеральным секретарем на 20-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК). Это также первая зарубежная поездка Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга после XIII всевьетнамского съезда КПВ.

Трофимчук отметил, что визит показывает, что отношения между Вьетнамом и Китаем выходят на новый уровень.

В статье подчеркивается, что, несмотря на барьеры, созданные COVID-19, КПВ и КПК работали гибко и с высокой эффективностью. В период 2020–2022 гг. между Нгуен Фу Чонгом и Си Цзиньпином было 4 телефонных звонка.

Трофимчук считает, что позитивные отношения двух сторон создают благоприятные условия для эффективного и предметного сотрудничества между двумя странами. Их двусторонняя торговля сохраняет положительную динамику роста с учетом пандемии, при этом Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН с 2016 года.

Согласно статье, в 2021 году общий товарооборот между Вьетнамом и Китаем достиг 165,9 млрд. долл. США, увеличившись на 24,6% по сравнению с 2020 годом. За первые 8 месяцев 2022 года двусторонний товарооборот импорта и экспорта вырос на 10,8% в годовом исчислении. Сотрудничество в области здравоохранения и профилактики заболеваний, особенно борьбы с COVID-19, также является важным звеном двусторонних связей.

ВИА

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