Российский эксперт позитивно оценил итоги визита генерального секретаря ЦК КПВ Нгyен Фу Чонга в Китай

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг находится с визитом в Китае с 30 октября по 1 ноября. Фото: ВИА





Как передает корреспондент ВИА в Российской Федерации, 2 ноября на сайте Федерального агентства новостей (riafan.ru) была опубликована статья главного редактора электронного научного журнала «Архонт», политолога, кандидата исторических наук Антона Бредихина. В своей статье он позитивно оценил итоги визита в Китай генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.Бредихин рассказал, что на текущей международной и региональной ситуации результаты визита главы Компартии Вьетнама в Китай стоит оценить как большой успех, который позволил внести позитивный вклад в укрепление солидарности и традиционной дружбы между странами. Всего было подписано 13 документов о сотрудничестве в сферах партийного сотрудничества, юстиции, таможни, окружающей среды и экологии, спорта и культурных обменов.Особое значение, по мнению политолога, сыграл идеологический контекст: оба генеральных секретаря подчеркнули, что Вьетнам и Китай, придерживаются социалистического пути, основной целью которого является обеспечение процветания и счастья людей. Стороны сошлись в том, что необходимо продвигать преимущества географической близости и взаимодополняемости в профессиях, укреплять предметное и более эффективное сотрудничество в различных областях, полнее отвечать интересам двух народов.Что касается строительства социализма во Вьетнаме, то Бредихин высоко оценил авторитет и руководящую роль генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в деле строительства и развития Вьетнама. «Политика Доймой способствовала международной интеграции и выстраиванию позитивных отношений с соседними странами. Преобразования Вьетнама шли в политическом, экономическом, социальном аспектах», – объяснил российский эксперт.