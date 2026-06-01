Премьер-министр Ле Минь Хынг выступает на Российско-АСЕАНовском бизнес-форуме. Фото: Зыонг Занг – ВИА





По словам Трофимчука, вступая в новую эру, АСЕАН вышла за рамки региональной организации и утвердила свою позицию ведущего стратегического партнера, привлекая особое внимание таких крупных держав, как США, Китай, Россия, Япония и Европейский союз (ЕС). В настоящее время блок признан лидером и движущей силой передовых идей и технологий.В этой общей картине Вьетнам выделяется как яркий пример стабильности, умело поддерживающий сбалансированную внешнюю политику и активно продвигающий многостороннее сотрудничество. Такие страны, как Вьетнам, играют ключевую роль в поддержании баланса во всем регионе. Это также является общей стратегической целью АСЕАН.Таким образом, по мнению российского эксперта, присутствие премьер-министра Ле Минь Хынга на недавнем форуме АСЕАН-Россия является явным свидетельством авторитета и влияния Вьетнама на международной арене.По словам Трофимчука, несмотря на все перипетии мировой экономики структура и бренд АСЕАН становятся одними из самых устойчивых, заметных и значимых не только в своём «родном» регионе Юго-Восточной Азии, но и во всём мире. АСЕАН работает без сбоев, как часы. В решающей степени достижению этого успеха способствовали страны-участники организации, в том числе Вьетнам, который является одной из главных движущих сил, внесли решающий вклад в этот успех.Российский эксперт отмечил, что Вьетнам делает упор на конкретное и долгосрочное стратегическое сотрудничество с каждым партнером. Многие страны могут брать пример с Вьетнама, особенно в той части, как ему удаётся лавировать в сложном геополитическом мире и при этом отстаивать свою неизменную позицию, нацеленную на сохранение мира и блага для всех народов.