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НОВОСТИ

Российский эксперт: Вьетнам играет ключевую роль в сохранении регионального баланса

В интервью корреспонденту ВИА в Москве российский эксперт-международник Григорий Трофимчук заявил, что в современном международном контексте позиция Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) имеет ключевое значение для поддержания регионального баланса.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг выступает на Российско-АСЕАНовском бизнес-форуме. Фото: Зыонг Занг – ВИА  
По словам Трофимчука, вступая в новую эру, АСЕАН вышла за рамки региональной организации и утвердила свою позицию ведущего стратегического партнера, привлекая особое внимание таких крупных держав, как США, Китай, Россия, Япония и Европейский союз (ЕС). В настоящее время блок признан лидером и движущей силой передовых идей и технологий.

В этой общей картине Вьетнам выделяется как яркий пример стабильности, умело поддерживающий сбалансированную внешнюю политику и активно продвигающий многостороннее сотрудничество. Такие страны, как Вьетнам, играют ключевую роль в поддержании баланса во всем регионе. Это также является общей стратегической целью АСЕАН.

Таким образом, по мнению российского эксперта, присутствие премьер-министра Ле Минь Хынга на недавнем форуме АСЕАН-Россия является явным свидетельством авторитета и влияния Вьетнама на международной арене.

По словам Трофимчука, несмотря на все перипетии мировой экономики структура и бренд АСЕАН становятся одними из самых устойчивых, заметных и значимых не только в своём «родном» регионе Юго-Восточной Азии, но и во всём мире. АСЕАН работает без сбоев, как часы. В решающей степени достижению этого успеха способствовали страны-участники организации, в том числе Вьетнам, который является одной из главных движущих сил, внесли решающий вклад в этот успех.

Российский эксперт отмечил, что Вьетнам делает упор на конкретное и долгосрочное стратегическое сотрудничество с каждым партнером. Многие страны могут брать пример с Вьетнама, особенно в той части, как ему удаётся лавировать в сложном геополитическом мире и при этом отстаивать свою неизменную позицию, нацеленную на сохранение мира и блага для всех народов.


ИЖВ/ВИА

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