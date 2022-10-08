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Российский эксперт высоко оценивает политику Вьетнама по полной реализации человеческого потенциала
Вьетнам также предпринял значительные усилия по координации с международным сообществом в вопросах окружающей среды и борьбе за права человека, участвуя в гуманитарных миссиях, таких как миротворческие миссии ООН в Южном Судане. Это еще раз подтвердило, что мировое сообщество рассматривает Вьетнам как важного участника, вовлеченного во все процессы, которые необходимо осуществить. Вьетнам также показал себя надежным игроком в поиске решений серьезных и сложных проблем.
Г. Трофимчук подтвердил, что вклад Вьетнама должен быть признан и оценен миром и повторное выдвижение кандидатуры Вьетнама на членство в Совете ООН по правам человека также демонстрирует эту важную роль.