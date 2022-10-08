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Российский эксперт высоко оценивает политику Вьетнама по полной реализации человеческого потенциала

В связи с выдвижением кандидатуры Вьетнама в члены Совета ООН по правам человека (ООН) на 2023-2025 годы корреспонденту ВИА в Москве взял интервью у председателя Экспертного совета Евразийского фонда научных исследований Григория Трофимчука об усилиях Вьетнама по обеспечению прав человека.
  Председатель Экспертного совета Евразийского фонда научных исследований Григории Трофимчук. Фото: ВИА  
Российский эксперт оценил, что Вьетнам приложил очень серьезные усилия для обеспечения прав своего народа, более 2 лет пострадавшего от пандемии COVID-19, не только сам ликвидировав последствия вируса SARS-CoV, но и поделившись с миром опытом борьбы с эпидемией. В течение двух лет бушующей пандемии COVID-19, несмотря на ряд препятствий, таких как закрытие логистической цепочки поставок, экономика Вьетнама по-прежнему хорошо растет. Г. Трофимчук сказал, что это результат ряда действенных мер, а также правильных решений Партии и государства Вьетнам.

Вьетнам также предпринял значительные усилия по координации с международным сообществом в вопросах окружающей среды и борьбе за права человека, участвуя в гуманитарных миссиях, таких как миротворческие миссии ООН в Южном Судане. Это еще раз подтвердило, что мировое сообщество рассматривает Вьетнам как важного участника, вовлеченного во все процессы, которые необходимо осуществить. Вьетнам также показал себя надежным игроком в поиске решений серьезных и сложных проблем.

Г. Трофимчук подтвердил, что вклад Вьетнама должен быть признан и оценен миром и повторное выдвижение кандидатуры Вьетнама на членство в Совете ООН по правам человека также демонстрирует эту важную роль.

ВИА

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