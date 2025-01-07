Российский турпоток во Вьетнам вырос на 84,9% в 2024 году

Как сообщается, прирост был достигнут благодаря появлению прямых рейсов и дешевой стыковочной перевозке через Китай.

Как уточняет Ассоциация туроператоров, прямые рейсы во Вьетнам из России сейчас существуют в некурортные города. «Аэрофлот» перевозит людей в Хошимин, а «ИрАэро» – из Иркутска в Нячанг, Ханой, и с октября 2024 г. – на остров Фукуок. Поэтому в 2024 г. 85% российских туристов прибывали на курорты Вьетнама на стыковочных рейсах.

Наиболее популярные месяцы для отдыха у россиян с октября по февраль, наименее популярные – с мая по июль.

Всего в 2024 г. во Вьетнаме зафиксировали 17 583 901 визит иностранцев, что на 39,4% больше, чем в 2023 г. Из них 84,4% прибыли по воздуху, 14,2% – из соседних стран через наземные границы, и 1,4% – по морю.

Источник: АТОР/vedomosti.ru