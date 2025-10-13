Российский стенд работал на площадке первого Всемирного фестиваля культур в Ханое

Мероприятия фестиваля проходили на территории Императорской цитадели Тханг Лонг. В программу вошли гастрономические акции, фотовыставки, показы фильмов, книжная ярмарка и другие события, направленные на ознакомление с разными государствами.



Российский стенд, открытый в рамках фестиваля, представил гостям культурное разнообразие нашей страны, а выставка, подготовленная Русским географическим обществом, познакомила вьетнамцев с красотой российской природы. Стенд был оформлен в цветах российского триколора и в русском стиле, гости могли увидеть традиционные российские символы и сувениры — матрёшки, самовары, неваляшки и другие игрушки.



Глава Русского дома в Ханое Владимир Мурашкин подчеркнул, что подобные события помогают укрепить дружбу и взаимопонимание между Россией и Вьетнамом, сблизить народны двух стран, а также открыть новые горизонты для взаимодействия Москвы и Ханоя в области образования и культуры.