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Российский ритейл «примагнитил» Вьетнам
Ритейлер реализовал проект совместно с продовольственной корпорации Вьетнама Masan Group. Открытие корнера приурочили к 12 июня и Дню России.
«Успешный запуск пилотного проекта Soul of Russia в WinMart откроет двери для масштабного расширения: формат планируется внедрить в 2 тысячах магазинов в Ханое, что значительно укрепит позиции российских товаров на вьетнамском рынке», — подтвердили в пресс-службе «Магнита».
Вьетнамцы смогут попробовать российские молоко и молочные продукты, масло, колбасу, шоколад и кондитерские изделия, мороженое и бакалею. Всего на полках 170 позиций.