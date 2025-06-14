Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Российский ритейл «примагнитил» Вьетнам

Вьетнамцы смогут попробовать российские молоко и молочные продукты, масло, колбасу, шоколад и кондитерские изделия, мороженое и бакалею. Всего на полках 170 позиций. Компания «Магнит» открыла корнер с товарами “Soul of Russia” на территории Вьетнама. Точка действует в супермаркете WinMart в Ханое, о чем информирует ТАСС.

Ритейлер реализовал проект совместно с продовольственной корпорации Вьетнама Masan Group. Открытие корнера приурочили к 12 июня и Дню России.

«Успешный запуск пилотного проекта Soul of Russia в WinMart откроет двери для масштабного расширения: формат планируется внедрить в 2 тысячах магазинов в Ханое, что значительно укрепит позиции российских товаров на вьетнамском рынке», — подтвердили в пресс-службе «Магнита».

Вьетнамцы смогут попробовать российские молоко и молочные продукты, масло, колбасу, шоколад и кондитерские изделия, мороженое и бакалею. Всего на полках 170 позиций.

ИЖВ/ВИА

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