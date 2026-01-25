Российский профессор оценивает начало «эпохи подъёма» Вьетнама

Профессор, доктор экономических наук Георгий Толорая, главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии (ИКСА) Российской академии наук (РАН)

По словам профессора Толорая, эта эпоха выведет Вьетнам на качественно новый уровень развития, а XIV съезд стал рубежным этапом перехода страны от модели «мировой фабрики» к цели становления высокотехнологической державой с более высоким качеством роста.

Оценивая контекст проведения съезда, профессор Толорая отметил, что он проходил в условиях переплетения многочисленных внутренних и международных трудностей и вызовов — от стихийных бедствий и пандемий до традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, обострения стратегической конкуренции и разрывов глобальных цепочек поставок. В этих условиях завершение Вьетнамом процесса упорядочения и оптимизации организационного аппарата, а также административно-территориальной структуры стало важным шагом, наглядно демонстрирующим решимость страны к глубоким реформам.

Анализируя документы, принятые на XIV съезде, профессор Толорая отметил, что Вьетнам чётко обозначил задачу перехода от экстенсивной модели роста к интенсивному развитию, основанному на науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации. Современная институциональная система и высококачественные человеческие ресурсы рассматриваются как фундамент, в то время как зелёное и устойчивое развитие, циркулярная экономика и адаптация к изменению климата становятся обязательными требованиями.

По его мнению, важным акцентом является зрелость институционального мышления, проявившаяся в том, что Вьетнам рассматривает институты как «прорыв прорывов», активно противодействуя риску попадания в ловушку среднего дохода. Подтверждение курса на ликвидацию механизма «прошу — даю», повышение прозрачности и продвижение модели управления «снизу вверх» посылает чёткий сигнал отечественному и зарубежному инвестиционному сообществу о решимости проводить реальные и содержательные реформы.

Кроме того, ориентация на сочетание экономики знаний, цифровой экономики, зелёной экономики и циркулярной экономики — свидетельствует о том, что Вьетнам отказывается от модели роста, основанной на дешёвой рабочей силе, и нацелен на повышение производительности, качества и добавленной стоимости. Всеобъемлющая цифровая трансформация, формирование цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества определены в качестве ключевых опор развития.

Профессор Толорая подчеркнул принцип гармоничного сочетания планирования и рынка. Согласно этому подходу, государственный сектор продолжит играть ведущую роль в обеспечении макроэкономической стабильности, поддержании ключевых балансов, формировании стратегических ориентиров и выполнении функции локомотива развития. В то же время частный сектор рассматривается как один из важнейших двигателей экономики, что требует создания благоприятной деловой среды, обеспечения прав собственности и свободы предпринимательства, повышения потенциала отечественных предприятий, укрепления их международной конкурентоспособности, а также активного внедрения знаний и технологий в производственно-деловую деятельность.

В сфере урбанизации формирование особых зон нового поколения и международных финансовых центров, включая Хошимин, отражает стремление превратить Вьетнам в региональный центр услуг и логистики, одновременно увязывая экономический рост с целью построения здорового, дисциплинированного, цивилизованного, безопасного и устойчиво развивающегося вьетнамского общества.

Говоря о внешней политике, профессор Толорая отметил, что Вьетнам продолжает придерживаться гибкого внешнеполитического курса, который в новой эпохе становится всё более активным и напористым.

С российской точки зрения, по его словам, итоги XIV съезда открывают как новые возможности, так и новые требования к качеству сотрудничества. В условиях, когда Вьетнам подчёркивает цифровой суверенитет, сильное государство и рост, основанный на высоких технологиях, традиционные модели взаимодействия уже не отвечают новым реалиям. Вместо этого партнёрам Вьетнама необходимо ориентироваться на передачу технологий, локализацию производства и обеспечение технологического суверенитета.

Что касается вьетнамо-российских отношений, профессор Толорая прогнозирует расширение двустороннего сотрудничества на новые сферы, такие как трансфер технологий, участие в проектах цифровизации и зелёного перехода, что позволит вывести отношения двух стран за рамки традиционной политической дружбы и придать им более практический и устойчивый характер в новой эпохе.