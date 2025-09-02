НОВОСТИ
Российский профессор: Августовская революция и Декларация независимости 1945 года стали исторической отправной точкой для нового Вьетнама
Президент Хо Ши Мин смог сплотить вокруг себя выдающихся соратников — таких, как Чан Ван Зяу, Во Нгуен Зяп, Фам Ван Донг и других — для того, чтобы разрушить ярмо колониального гнёта. По его словам, это достижения исторического значения, вписанные золотыми буквами в летопись вьетнамского народа.
По словам профессора Владимира Колотова, можно утверждать, что на протяжении 95 лет Коммунистическая партия Вьетнама неизменно вела и направляла народ Вьетнама от победы к победе — не только на военном фронте, но и на фронтах экономики и науки с технологиями. Поэтому, по его мнению, решающим фактором успеха Вьетнамской революции является именно Коммунистическая партия Вьетнама — сила, которая распространила идеи Хо Ши Мина и организовала защиту интересов своего народа.
Идеи Хо Ши Мина стали путеводной звездой вьетнамских революционных сил, а по сути — национальной идеологией вьетнамского народа. Можно сказать, что независимый, процветающий, свободный и по-настоящему суверенный Вьетнам сегодняшнего дня во многом является воплощением идейного наследия Хо Ши Мина. Иными словами, следуя идеям Хо Ши Мина, можно достичь успешной революции.
Профессор Владимир Колотов отметил, что первые шаги по созданию независимого демократического государства во Вьетнаме в 1945 году были судьбоносными. Итоги этих событий наметили новый путь развития страны. Сегодня Вьетнам является суверенным государством, которое реально пользуется независимостью, свободой и самостоятельно определяет направление своего развития. Это результат распространения идей Хо Ши Мина и руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама.
По мнению профессора Владимира Колотова, одним из важнейших уроков Августовской революции во Вьетнаме является именно единство. Весь народ должен объединиться в единый монолит для достижения больших успехов в защите своих интересов.
Именно этот принцип обеспечивает стабильность и развитие современного Вьетнама — государства суверенного, свободного, самостоятельно выбирающего путь своего развития и несущего ответственность за свою судьбу.