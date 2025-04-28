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Российский востоковед: Только Вьетнам смог объединить страну, тогда как другие страны так и остались в разделённом статусе
Владимир Колотов: 50 лет назад ДРВ находилась в авангарде прогрессивных сил человечества и боролась против американского империализма и неоколониализма. Напряжение все сил нации и поддержка ближайших друзей помогли одержать выдающуюся победу. Напомним, что только ДРВ смог изменить сложившиеся границы на одном из горячих фронтов Холодной войны — только Вьетнам смог объединить страну, тогда как другие страны так и остались в полуколониальном или разделенном статусе и до сих пор вынуждены содержать иностранные военные базы на своей территории со всем вытекающими отсюда последствиями касательно внешней и внутренней политики.
Корреспондент ВИА: Как вы оцениваете трансформацию Вьетнама после 50 лет воссоединения?
Владимир Колотов: Следует отметить, что со времени основания ДРВ в 1945 году эта страна последовательно двигалась от одной победы к другой, решая самые насущные задачи и убирая мешающие развитию препятствия. Сначала предстояла борьба против французского колониализма и освобождение Северного Вьетнама, затем борьба против режима на Юге и за объединение страны, затем необходимо было снизить угрозу от красных кхмеров на южном направлении... После создания прочного фундамента объединенной страны, преодоления последствий десятилетий раздельного существования и сращивания СРВ в единое целое началась эпоха Обновления (Доимой) и региональной интеграции, что позволило существенно снизить угрозы региональной безопасности в ЮВА и вплотную заняться развитием экономики и повышения уровня жизни населения. За эти десятилетия объединенный Вьетнам существенно повысил свой международный авторитет, став уважаемым членом ООН и АСЕАН.
Корреспондент ВИА: Какие главные факторы обеспечили нашу великую победу?
Владимир Колотов: Прежде всего следует отметить выдающуюся роль национального лидера, героя национально-освободительного движения — Хо Ши Мина, который сыграл выдающуюся роль в освобождении Вьетнама и его объединении. Разработанная им стратегия и тактика позволили Вьетнаму с весьма скромными ресурсами добиться выдающихся целей, несмотря на очень сильное противодействие. Другие страны региона, у которых было больше ресурсов, не смогли добиться аналогичных результатов. До сих пор во многих странах мира, страдающих от неоколониализма, стремятся внимательно изучать успешный опыт Вьетнама, чтобы попытаться применить его в своей борьбе.
Политические системы, завязанные на своего создателя уходят вместе с ним, тогда как система Хо Ши Мина и идеология Хо Ши Мина в модернизированном виде продолжают успешно существовать и в новых условиях.
Корреспондент ВИА: Как вы прокомментируете направления развития Вьетнама в новую эпоху?
Владимир Колотов: В новую эру Вьетнам вошел полностью суверенной страной с высоким международным авторитетом. Однако современный мир в наши дни, как и в прошлом, продолжает оставаться довольно опасным и не следует расслабляться раньше времени. К защите своих интересов следует быть всесторонне готовым. Цифровая экономика и четвертая промышленная революция задают высокую планку и только современная экономика с высокообразованными кадрами сможет достойно выдержать конкуренцию. Вьетнам старается соответствовать вызовам времени, но успеть на всех направлениях сложно.
В современном мире много угроз. К уже обозначенным можно добавить влияние дуг нестабильности, боевые компьютерные вирусы и новые виды биологического оружия и только компетентность, подготовленные кадры и готовность им противостоять позволит снизить их негативное воздействие на государство и общество.
В настоящее время мир вступает в новую эпоху, в которой помимо военно-силового давления, используется также и финансово-экономический, а также научно-технический, когда появляются новые сферы ведения военных действий: когнитивная сфера, космос, киберпространство… Недооценивание угроз всегда приводит к трагическим последствиям.
Корреспондент ВИА: Если у вас есть какие-либо воспоминания или истории о международном движении в других странах, поддерживающем вьетнамский народ в войне сопротивления против Америки, пожалуйста, поделитесь ими!
Владимир Колотов: Во время войны во Вьетнаме я был еще ребенком, но хорошо помню движение солидарности с ДРВ. В то время поддержка со стороны СССР была мощным фактором, который существенно усиливал позиции ДРВ как на поле боя, так и на международном уровне.
10 лет назад я принимал участие в мероприятиях, посвященных 40-летию освобождению Южного Вьетнама и воссоединения страны, на которых познакомился с хорошо говорящем на вьетнамском европейцем в форме полковника Вьетнамской народной армии, награжденным боевыми наградами. Мы подружились и поддерживали общение до тех пор, пока мой новый знакомый не ушел из жизни. Это был бывший солдат французского иностранного легиона, которого обманом завербовали в Индокитай якобы для разоружения японских солдат и заставили воевать против национально-освободительного движения. Поняв справедливый характер войны вьетнамского народа он с оружием в руках перешел на сторону Вьетминя и стал бороться против колонизаторов. Греческий воин Костас Сарантидис (вьетнамское имя Нгуен Ван Ляп) позднее прислал мне свою книгу воспоминаний о войне. Во время войны с США он уже вернулся в Грецию и много сделал для объяснения общественности несправедливого характера войны США во Вьетнаме. Несмотря на почтенный возраст (он ушел из жизни в 94 года в 2021) он отлично владел телекоммуникационными технологиями и мы порой связывались по скайпу, чтобы поговорить о прошедших войнах и обсудить текущую ситуацию. При этом два европейца, грек и русский, во время таких встреч говорили по-вьетнамски. В год его ухода в иной мир я подготовил и опубликовал статью о его борьбе и жизни во Вьетнаме.
Большую часть времени во Вьетнаме я прожил в Хошимине, где занимался изучением истории сопротивления иностранной агрессии. Мне помогали и Нгуен Ван Лить мой преподаватель по истории, известные ученые, такие как Чан Ван Зау и Нгуен Динь Дау. И даже ведущие политики, например, Чыонг Тан Шанг, узнав, что я занимаюсь изучением истории войны, рассказывал про свой опыт участия в движении сопротивления. Свидетельства живых участников прошедших войн являются бесценным вкладом в дело предотвращения новых войн и донесения правды до людей о том, что было на самом деле.