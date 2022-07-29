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НОВОСТИ

Российский банк запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах

Банк ВТБ, российский государственный банк с контрольным пакетом акций, обслуживающий внешнеторговые операции страны, с 27 июля запустил денежные переводы во Вьетнам во вьетнамских донгах.
  Банк ВТБ. Фото: AFP  
Банк ВТБ, российский государственный банк с контрольным пакетом акций, обслуживающий внешнеторговые операции страны, с 27 июля запустил денежные переводы во Вьетнам во вьетнамских донгах.

Новая услуга позволяет клиентам отправлять деньги за границу по банковским реквизитам в течение дня. Услуга доступна для физических и юридических лиц, говорится в сообщении банка.

Клиенты могут воспользоваться услугой денежных переводов ВТБ онлайн. Максимальная сумма одной транзакции составляет 20 млн. рублей (330.715 долл. США), но не более 1 млн. долл. США в эквиваленте в месяц, а комиссия составляет 1% от суммы перевода.

Средства зачисляются на счет получателя во Вьетнаме в течение суток.

Трансграничные переводы доступны как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан.

ВИА

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