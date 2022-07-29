НОВОСТИ
Российский банк запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах
пакетом акций, обслуживающий внешнеторговые операции страны, с 27 июля запустил денежные переводы во Вьетнам во вьетнамских донгах.
Новая услуга позволяет клиентам отправлять деньги за границу по банковским реквизитам в течение дня. Услуга доступна для физических и юридических лиц, говорится в сообщении банка.
Клиенты могут воспользоваться услугой денежных переводов ВТБ онлайн. Максимальная сумма одной транзакции составляет 20 млн. рублей (330.715 долл. США), но не более 1 млн. долл. США в эквиваленте в месяц, а комиссия составляет 1% от суммы перевода.
Средства зачисляются на счет получателя во Вьетнаме в течение суток.
Трансграничные переводы доступны как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.
Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан.
Новая услуга позволяет клиентам отправлять деньги за границу по банковским реквизитам в течение дня. Услуга доступна для физических и юридических лиц, говорится в сообщении банка.
Клиенты могут воспользоваться услугой денежных переводов ВТБ онлайн. Максимальная сумма одной транзакции составляет 20 млн. рублей (330.715 долл. США), но не более 1 млн. долл. США в эквиваленте в месяц, а комиссия составляет 1% от суммы перевода.
Средства зачисляются на счет получателя во Вьетнаме в течение суток.
Трансграничные переводы доступны как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.
Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан.