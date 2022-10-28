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Российские ученые высоко оценивают культурно-историческую красоту Вьетнама
В мероприятии приняли участие руководители Центра изучения Вьетнама и стран АСЕАН, ученые, эксперты и преподаватели, работающие в области исследований Вьетнама, а также большое количество аспирантов и студентов многих федеральных университетов России.
Конференция проходила в смешанном режиме (очно и онлайн) в зале Ученого совета Института Китая и современной Азии РАН в Москве.
В ходе трех дискуссионных сессий конференции по темам литературы, этнографии и истории делегаты представили и обсудили вклад вьетнамской литературы в мировую культуру, включая роль поэта, выдающегося культурного деятеля Вьетнама XIX века Нгуена Динь Тьиеу или поэтическую красоту периода династий Ли-Чан, богатые смыслы вьетнамских народных песен и пословиц в кулинарной культуре, или образ журавлей во вьетнамской культуре...
В беседе с корреспондентом ВИА директор Центра изучения Вьетнама и стран АСЕАН В. Мазырин заявил, что ученым необходимо изучать не только современные проблемы, но и темы исторической истории ведь культурные особенности, идеи и истории традиций играли очень важную роль в формировании самостоятельной идентичности Вьетнама сегодня, защищая страну от негативных вариаций современной культуры.
Г-н Мазырин выразил удовлетворение тем, что на этой конференции большое количество российских студентов, изучающих вьетнамский язык и культуру – будущее вьетнамисты в России, заинтересовались историей и древней культурой Вьетнама.
Со своей стороны доктор исторических наук, профессор Высших курсов иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации Елена Тюменева подчеркнула, что русский народ всегда поддерживал Вьетнам в его борьбе за независимость, а также в построении современной страны и все больше россиян интересует Вьетнам.
Елена Тюменева заявила, что России и Вьетнаму необходимо и дальше укреплять межличные обмены и организовывать совместные культурные мероприятия, чтобы жители двух стран имели возможность познакомиться с уникальными традиционными культурами друг друга.
Ожидается, что сборник докладов, представленных на этой конференции, будет составлен и опубликован Центром изучения Вьетнама и стран АСЕАН в третьем квартале 2023 года.