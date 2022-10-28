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Российские ученые высоко оценивают культурно-историческую красоту Вьетнама

Российские ученые считают, что традиционные культуры, идеи и история очень важны для формирования самостоятельной идентичности Вьетнама сегодня.
  На конференции. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в РФ, 26 октября Центр изучения Вьетнама и стран АСЕАН РАН провел общероссийскую научную конференцию на тему "Традиционный Вьетнам".

В мероприятии приняли участие руководители Центра изучения Вьетнама и стран АСЕАН, ученые, эксперты и преподаватели, работающие в области исследований Вьетнама, а также большое количество аспирантов и студентов многих федеральных университетов России.

Конференция проходила в смешанном режиме (очно и онлайн) в зале Ученого совета Института Китая и современной Азии РАН в Москве.

В ходе трех дискуссионных сессий конференции по темам литературы, этнографии и истории делегаты представили и обсудили вклад вьетнамской литературы в мировую культуру, включая роль поэта, выдающегося культурного деятеля Вьетнама XIX века Нгуена Динь Тьиеу или поэтическую красоту периода династий Ли-Чан, богатые смыслы вьетнамских народных песен и пословиц в кулинарной культуре, или образ журавлей во вьетнамской культуре...

В беседе с корреспондентом ВИА директор Центра изучения Вьетнама и стран АСЕАН В. Мазырин заявил, что ученым необходимо изучать не только современные проблемы, но и темы исторической истории ведь культурные особенности, идеи и истории традиций играли очень важную роль в формировании самостоятельной идентичности Вьетнама сегодня, защищая страну от негативных вариаций современной культуры.

Г-н Мазырин выразил удовлетворение тем, что на этой конференции большое количество российских студентов, изучающих вьетнамский язык и культуру – будущее вьетнамисты в России, заинтересовались историей и древней культурой Вьетнама.

Со своей стороны доктор исторических наук, профессор Высших курсов иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации Елена Тюменева подчеркнула, что русский народ всегда поддерживал Вьетнам в его борьбе за независимость, а также в построении современной страны и все больше россиян интересует Вьетнам.

Елена Тюменева заявила, что России и Вьетнаму необходимо и дальше укреплять межличные обмены и организовывать совместные культурные мероприятия, чтобы жители двух стран имели возможность познакомиться с уникальными традиционными культурами друг друга.

Ожидается, что сборник докладов, представленных на этой конференции, будет составлен и опубликован Центром изучения Вьетнама и стран АСЕАН в третьем квартале 2023 года.

ВИА

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