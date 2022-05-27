Российские ученые высоко оценивают важную роль и геостратегическое положение АСЕАН

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Москве, 25-26 мая Центр изучения Вьетнама и АСЕАН при Институте Дальнего Востока РАН в сотрудничестве с Центром АСЕАН Университета международных отношений Московский международный (МГИМО) и МИД России организовал международную конференцию на тему: «АСЕАН на пути к интеграции: достижения, трудности и вызовы».

Мероприятие проведено по случаю 55-летия образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (1967-2022 гг.) и является частью плана мероприятий Года научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН (2022 г.) Министерство образования и науки России.

В семинаре приняли участие руководители Дальневосточного института, Академии наук РФ, МГИМО, представители посольств стран АСЕАН в России, а также более 40 российских ученых и многих других стран, специализирующихся на исследованиях АСЕАН.

Семинар, прошедший как в очном, так и в онлайн-формате, представил более 30 презентаций в рамках 5 рабочих сессий по следующим темам: «Внешняя политика АСЕАН в региональном макроконтексте»; «Отношения стран АСЕАН со стратегическими партнерами»; «Опыт и трудности региональной интеграции в АСЕАН»; «Актуальные задачи устойчивого развития в странах АСЕАН» и «Правовое поле, культурный диалог и научная конференция в АСЕАН».

В целом присутствовавшие на семинаре ученые высоко оценили важную роль и геостратегическое положение АСЕАН в регионе и мире, особенно в контексте нестабильной мировой ситуации последнего времени. Ученые уделяют особое внимание анализу отношений АСЕАН с ведущими державами и партнерами по диалогу; роль и позиция АСЕАН в усилиях по созданию региональной архитектуры безопасности, а также направление дальнейшего развития стран региона в вопросах цифровизации, изменения климата и окружающей среды, сохранения культурной идентичности и управления миграционными потоками…

Приветствуя второй рабочий день Семинара, эксперт Григорий Трофимчук, президент Евразийского научно-исследовательского фонда, подтвердил возрастающую роль, а также значение в политической и экономической сферах АСЕАН в мире, особенно в отношениях с Российской Федерации в нынешнем мировом контексте. Среди стран Юго-Восточной Азии Вьетнам выступает в качестве ответственного лидера и вносит значительный вклад в развитие АСЕАН.

Оценивая роль Вьетнама, эксперт МГИМО Валерия Вершинина подтвердила, что благодаря большому количеству подписанных региональных и международных торгово-экономических соглашений Ханой играет важную роль в зоне свободной торговли АСЕАН (AFTA). В рамках АСЕАН лидерство Вьетнама демонстрируется через инициативы по сокращению разрыва в развитии между старыми и новыми членами ассоциации (Ханойская декларация о сокращении разрыва в социально-экономическом развитии) и содействие постоянной адаптации «новичков» к существующей деятельности в АСЕАН.

В вопросах региональной безопасности эксперт Валерия Вершинина высоко оценила усилия Вьетнама по мобилизации стран региона на подписание Договора о запрещении ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, а также по продвижению повестки по поиску решения спора в Восточном море, началу переговоров по Кодексу поведения (COC).