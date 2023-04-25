НОВОСТИ
Российская Республика Хакасия имеет потенциал для сотрудничества с Вьетнамом во многих областях
Г-н Коновалов сообщил, что Хакасия заинтересована в развитии отношений в сфере туризма, а также в увеличении товарооборота со странами Юго-Восточной Азии, в том числе с Вьетнамом. Г-н Коновалов также назвал ряд направлений с хорошими перспективами сотрудничества, в том числе легкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство и производство. "Мы готовы и дальше развивать эти отношения", - сказал Коновалов. При этом, по его словам, в Республике Хакасия также имеется полный пакет инвестиционных проектов для инвесторов в этом субъекте РФ, в том числе иностранных.
Касаясь сферы туризма, Коновалов сообщил, что в последние годы Хакасия действительно активно развивает туристическую отрасль, за последние 5 лет Хакасия увеличила в 7,5 раз объем инвестиций в инфраструктуру для строительства современных гостиниц, общественных объектов, а также оборудования, чтобы сделать их более удобными для посетителей. По его словам, перспективы сотрудничества с Вьетнамом, Китаем и другими странами в этой сфере очень хорошие, поскольку Хакасия готова принимать иностранных туристов, а ее жители также любят путешествовать по странам Юго-Восточной Азии. Коновалов сообщил, что в 2022 году в Хакасию приехало рекордное количество – более 1 млн туристов, но это только «начало».
Республика Хакасия в России — развитый сельскохозяйственный регион Южной Сибири площадью 61.900 км2 с населением 530.000 человек. Животноводство составляет 70% миллиарда в сельском хозяйстве. Общая площадь лесов составляет 36,47 тыс. км², что составляет 65 % территории. Общие запасы древесины составляют 444,3 млн м3. Основу культурного наследия Хакасии составляет природный и археологический ландшафт, состоящий из десятков тысяч археологических раскопок.