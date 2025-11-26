Российская академия наук удостоила высокой чести ведущего вьетнамского учёного

С присуждением этого звания во Вьетнаме теперь четверо учёных, удостоенных высокого звания академика РАН. Профессор-академик Тьяу Ван Минь также является членом Национальной академии наук Беларуси и Международной ассоциации академий наук (МААН). На выборах иностранных членов РАН, прошедших в мае, он стал одним из четырёх учёных, избранных в Отделение биологических наук.

Выступая на церемонии, Тьяу Ван Минь отметил, что эта честь отражает не только признание его личного вклада, но и достижения Вьетнамской академии наук и технологий. Он выразил уверенность, что сотрудничество между двумя академиями будет и далее расширяться.



Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой подчеркнул, что присуждение звания демонстрирует растущий международный авторитет вьетнамской науки и свидетельствует о высокой оценке российским научным сообществом исследовательских возможностей Вьетнама. Это также подтверждает, что наука и технологии являются прочной опорой всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.



В интервью Вьетнамскому информационному агентству Тьяу Ван Минь отметил, что 50-летнее сотрудничество между VAST и РАН свидетельствует о зрелости вьетнамской науки: вьетнамские учёные постепенно перешли от обучения у российских специалистов к работе на равноправной основе, особенно в областях морских исследований, физики, химии и материаловедения.