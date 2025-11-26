Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Российская академия наук удостоила высокой чести ведущего вьетнамского учёного

На церемонии, состоявшейся 25 ноября в Российской академии наук (РАН), президент РАН, профессор-академик Геннадий Красников вручил президенту Вьетнамской академии наук и технологий (VAST) профессору Тьяу Ван Миню звание академика.

С присуждением этого звания во Вьетнаме теперь четверо учёных, удостоенных высокого звания академика РАН. Профессор-академик Тьяу Ван Минь также является членом Национальной академии наук Беларуси и Международной ассоциации академий наук (МААН). На выборах иностранных членов РАН, прошедших в мае, он стал одним из четырёх учёных, избранных в Отделение биологических наук.

Выступая на церемонии, Тьяу Ван Минь отметил, что эта честь отражает не только признание его личного вклада, но и достижения Вьетнамской академии наук и технологий. Он выразил уверенность, что сотрудничество между двумя академиями будет и далее расширяться.

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой подчеркнул, что присуждение звания демонстрирует растущий международный авторитет вьетнамской науки и свидетельствует о высокой оценке российским научным сообществом исследовательских возможностей Вьетнама. Это также подтверждает, что наука и технологии являются прочной опорой всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.

В интервью Вьетнамскому информационному агентству Тьяу Ван Минь отметил, что 50-летнее сотрудничество между VAST и РАН свидетельствует о зрелости вьетнамской науки: вьетнамские учёные постепенно перешли от обучения у российских специалистов к работе на равноправной основе, особенно в областях морских исследований, физики, химии и материаловедения.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Правительство требует ускорить поддержку и выплаты страховых компенсаций жителям и предприятиям, пострадавшим от наводнений

Правительство требует ускорить поддержку и выплаты страховых компенсаций жителям и предприятиям, пострадавшим от наводнений

Заместитель Премьер-министра Хо Дык Фок 25 ноября подписал официальную депешу № 228/CĐ-TTg об организации реализации мер поддержки и выплат страховых пособий населению и предприятиям, пострадавшим от исключительно сильного наводнения в центральных провинциях.
ПОДРОБНЕЕ

Top