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Роскошный круизный лайнер доставляет 3000 туристов в центральные населенные пункты
По словам заместителя генерального директора акционерного общества "Порт Чанмай" Нгуена Ван Чыонга, круизный туризм находится на хорошем подъеме, и многие туристические фирмы зарегистрировались для привлечения посетителей в порт Чанмай.
По его словам, с января по сентябрь порт принял 12 круизных судов, которые перевезли более 13 тыс. путешественников, а до конца этого года порт планирует принять еще 10 международных круизных судов.
Нго Лам Тхонг, гражданин США, рассказал, что во время десятичасовой стоянки судна в порту Чанмай он посетит императорскую цитадель Хюэ - объект всемирного наследия, чтобы познакомиться с королевским искусством и архитектурой.
По его словам, вернувшись во Вьетнам после более чем 20-летнего перерыва, он восхищен развитием страны и качеством туристических услуг.
Порт Чанмай может вместить 70.000 судов водоизмещением DWT и 225.000 круизных лайнеров GRT. Это один из 46 морских портов Юго-Восточной Азии, выбранных Азиатской круизной ассоциацией в качестве места остановки круизных лайнеров.
Акционерное общество "Порт Чанмай" сообщило, что 30 круизных лайнеров с 48.000 пассажирами и 18.700 членами экипажа зарегистрировались для захода в порт в 2024 году.
Исследование, проведенное Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), показало, что круизный туризм приносит на 40% больше доходов, чем путешествия воздушным или автомобильным транспортом.
Хотя Вьетнам имеет много преимуществ для развития круизного туризма, остаются некоторые трудности, препятствующие развитию этого вида туризма.
Эксперты отметили нехватку портов для размещения круизных лайнеров, опытных людских ресурсов для обслуживания высокооплачиваемых туристов и коммуникационных мероприятий для продвижения круизного туризма.
Поэтому эксперты призвали прибрежные населенные пункты разработать политику, стимулирующую бизнес инвестировать в инфраструктуру морских портов и разрабатывать новые туристические продукты для лучшего обслуживания круизных пассажиров. Они также подчеркнули важность стратегии развития и генерального плана по развитию морского и островного туризма.