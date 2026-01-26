Роскошное путешествие по Вьетнаму на поезде привлекло внимание французских СМИ

Французские газеты Le Figaro и Ouest-France публикуют материалы, представляющие SJourney - люксовый железнодорожный туристический сервис, предлагающий путешествие по Вьетнаму с севера на юг. Фото: SJourney



Французские газеты Le Figaro и Ouest-France недавно опубликовали статьи, в которых представили SJourney, роскошный железнодорожный туристический сервис, предлагающий путешествие по Вьетнаму.

С конца 2024 года Вьетнам впервые запустил премиальный туристический железнодорожный продукт, позволяющий путешественникам за восемь дней и семь ночей проехать страну с севера на юг на поезде, который уже называют «Orient Express Азии».

Маршрут SJourney - это первый во Вьетнаме роскошный железнодорожный круиз, организованный совместно PYS Travel и Vietnam Railways. Ожидается, что этот продукт откроет новое направление в сфере высококлассного туризма, основанное на неспешных, захватывающих и эмоционально насыщенных путешествиях.

Отправляясь из Ханоя и завершая маршрут в городе Хошимин, поезд следует по железнодорожной магистрали Север–Юг, которую широко считают опорой транспортной системы страны. На протяжении всего пути пассажирам открывается разнообразная панорама вьетнамских пейзажей: от рисовых полей, прибрежных деревень и лагун до известняковых гор и высокогорных районов.

Тщательно подобранные остановки становятся культурно-историческими акцентами путешествия, включая Ниньбинь, бывшую императорскую столицу Хюэ и древний город Хойан. В каждом пункте назначения организуются экскурсии с гидом, полностью включенные в туристический пакет.

По данным французских СМИ, SJourney воскрешает дух легендарных железнодорожных путешествий, делая акцент на неспешном ритме и самом путешествии, а не только на пунктах назначения. В эпоху, когда авиаперелеты сокращают расстояния, поезд позволяет путешественникам открывать для себя Вьетнам кадр за кадром через его окна.

Стоимость путешествия составляет около 8000 евро на человека, что отражает его премиальное позиционирование и целевой рынок — международных путешественников, ищущих роскошные впечатления в сочетании с глубоким изучением культуры.

Запуск SJourney рассматривается как важный шаг в усилиях Вьетнама по диверсификации туристических предложений, использованию железной дороги Север-Юг не только как средства транспорта, но и как уникального туристического пространства, богатого национальным колоритом и ориентированного на получение незабываемых впечатлений.