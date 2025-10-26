Роль онлайн-платформ в защите детей и подростков от киберпреступлений

Обсуждение роли онлайн-платформ в защите детей и подростков от киберпреступности в Ханое 25 октября. Фото: nhandan.vn





Мероприятие, организованное Альянсом цифрового доверия Вьетнама совместно с Департаментом кибербезопасности и борьбы с высокотехнологичными преступлениями (A05) Министерства общественной безопасности, прошло в рамках церемонии подписания и конференции высокого уровня Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью (Ханойской конвенции), а также в контексте национальной кампании «Ты не один».Целью дискуссии стало развитие многостороннего диалога для практической реализации духа Ханойской конвенции с акцентом на защиту уязвимых групп населения, прежде всего детей и молодёжи, от всё более сложных форм киберпреступности.По данным A05, в прошлом году во Вьетнаме было зарегистрировано 381 случай онлайн-насилия над детьми, большинство из которых включали груминг, манипуляции, вымогательство и торговлю людьми с использованием цифровых патформ. Между тем международный отчёт Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC, США) показал, что количество материалов с изображением насилия над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта, в 2024 году выросло на 1325% по сравнению с предыдущим годом, что подчёркивает, как технологии используются в преступных целях.В A05 отметили, что Вьетнам активно разрабатывает правовую базу, совершенствует механизмы управления и усиливает международное сотрудничество в целях предотвращения и пресечения киберпреступлений. Однако сохраняются определённые трудности, особенно в вопросах обмена данными, обеспечения прозрачности контента и согласования национального законодательства с политикой трансграничных цифровых платформ.Во время дискуссии заместитель представителя ЮНИСЕФ во Вьетнаме Михаэла Бауэр подчеркнула важность сочетания защиты и расширения возможностей детей, помогая им не только обеспечивать собственную безопасность в онлайн-среде, но и развивать цифровую грамотность и навыки самозащиты. Она подтвердила, что ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с Вьетнамом в продвижении принципов Ханойской конвенции и интеграции защиты детей в цифровом пространстве в школьные и образовательные программы по всей стране.Выступая на мероприятии, Роб Абрамс, руководитель отдела по взаимодействию с правоохранительными органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Meta, выразил твёрдую поддержку целям Ханойской конвенции. Он подчеркнул приверженность Meta принципам прозрачности политики, сотрудничеству с государственными органами и расширению программ цифровой грамотности для молодёжи Вьетнама.Одновременно с дискуссией интерактивная зона кампании «Ты не один», размещённая на выставочной площадке церемонии подписания и конференции высокого уровня Ханойской конвенции, стала ярким акцентом события, привлекая большое количество гостей и международных делегатов.