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Роль культурного наследия в устойчивом развитии туризма Вьетнама
По словам Нгуен Тхи Тху Чанг из Департамента культурного наследия Министерства культуры, спорта и туризма, культурное наследие может удовлетворить потребности развития культурной индустрии, особенно культурного туризма или туризма наследия.
Однако культурное наследие сохраняется только тогда, когда оно используется и продвигается в целях всестороннего развития вьетнамского народа, сказала она, добавив, что наследие должно быть сохранено и способно обеспечить устойчивые средства к существованию для сообщества.
Ниньбинь - первая и единственная местность во Вьетнаме, обладающая «двойным» титулом ЮНЕСКО: комплекс ландшафтных пейзажей Чанган - смешанное культурное и природное наследие мира.
Правление комплекса Чанган заявило, что с момента получения комплекса признания ЮНЕСКО 25 июня 2014 года его выдающиеся ценности были сохранены. Сообщество все больше осознает значимость этого объекта культурного наследия, в то время как популяризация его ценностей была значительно усилена.
Провинция организовала фестиваль Ниньбинь - Чанган, который стал национальным событием в области культурного туризма. Этот фестиваль направлен на развитие культурного обмена, а также на почитание культурного наследия в сочетании с развитием туризма.
Директор провинциального Департамента культуры, спорта и туризма Нгуен Мань Кыонг рассказал, что на втором фестивале Ниньбинь - Чанган, проходящем с 26 по 31 декабря, была представлена история и культура древней столицы Хоалы с настоящим сценическим шоу, тщательно организованным на фоне мистического пространства комплекса Чанган.
Благодаря инициативам провинции по популяризации своего наследия Ниньбинь переживает бурный рост туризма. Число посетителей провинции выросло на 39%, а доходы от туризма - на 39% с 2015 года.
В период с января по сентябрь провинция приняла более 5,5 млн посетителей, что на 99,1% больше, чем в прошлом году, и получила доход от туристических услуг в размере 5 трлн донгов (205,6 млн долларов США). Доходы от туризма внесли значительный вклад в сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия в комплексе Чанган.
За последнее время провинция Ниньбинь перешла от экономики, основанной на сельском хозяйстве, к экономике, основанной на услугах, с зеленым и устойчивым ростом. Этот переход способствовал повышению жизнеспособности, потенциала и ценности объектов местного наследия, превратив их в достояние общества.
Более 7.000 местных женщин внесли свой вклад в сохранение местного наследия, участвуя в прогулках на лодках и уборке территории комплекса.
Туризм способствует устойчивому сокращению бедности
Директор Национальной администрации туризма Вьетнама при Министерстве культуры, спорта и туризма Нгуен Чунг Кхань отметил, что туризм способствовал развитию других отраслей и восстановлению традиционных фестивалей и ремесел, а также содействовал реструктуризации экономики. По его словам, бездымная индустрия создала ряд рабочих мест, способствуя сокращению масштабов нищеты, обновлению сельских районов и улучшению местных источников средств к существованию. Развитие туризма в тандеме с сохранением окружающей среды и ценностей культурного наследия важно для стимулирования местной социально-экономической деятельности и устойчивого развития туризма, пояснил он.
Нгуен Чунг Кхань подчеркнул, что Вьетнам, обладающий более чем 40.000 памятников и 15 объектами нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, обладает огромным потенциалом для создания предложений культурного туризма.
Многие населенные пункты используют ценности своего культурного наследия для формирования разнообразных туристических продуктов, включая тур, объединяющий наследие стран АСЕАН, фестиваль Хюэ, морской фестиваль в Нячанге, карнавал в Халонге, кулинарные фестивали и звездные художественные шоу, такие как «Воспоминания Хойана» и «Квинтэссенция Тонкина».
Вьетнам уже много лет считается одним из ведущих направлений в Азии. Совсем недавно, в 2023 году, страна в четвертый раз завоевала звание ведущего мирового направления в области наследия на церемонии World Travel Awards.
Вместе с титулом, полученным в 2019, 2020 и 2022 годах, эта награда свидетельствует о глобально выдающихся ценностях и привлекательности культурного наследия страны для международного сообщества.
В этом году несколько направлений Вьетнама были удостоены престижных наград. Ханой был признан ведущим мировым направлением для отдыха в городе, а Фукуок в провинции Киенжанг в дельте Меконга — ведущим мировым природным островом. Мокчау в северо-западной провинции Шонла стал ведущим региональным природным направлением, провинция Ханам — ведущим региональным культурным направлением, а Тамдао в северной провинции Виньфук — ведущим мировым городским направлением.
Эти награды и титулы ярко демонстрируют усилия Вьетнама по продвижению ценностей наследия в сфере туризма и социально-экономического развития.