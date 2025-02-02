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Роль КПВ незаменима в новую эру нации
К 2030 году, когда исполняется 100 лет со дня основания партии, Вьетнам намерен стать развивающейся страной с современной промышленностью и доходом выше среднего. К 2045 году, 100-летию со дня основания страны, Вьетнам надеется достичь статуса развитой страны с высоким уровнем дохода.
Эти цели основаны на национальной идентичности Вьетнама, экономических условиях и текущих мировых тенденциях, заявил профессор Ченг, подчеркнув, что только КПВ может поставить интересы народа на первое место и предложить такую всеобъемлющую и амбициозную стратегию.
По словам профессора Чэна, эти цели - не просто лозунги, а подкрепленные решительными действиями. КПВ реализовала ряд ключевых стратегий, направленных на развитие страны, включая меры по борьбе с коррупцией, упорядочение административной системы и стимулирование экономики. Эти усилия демонстрируют решимость партии выполнить взятые на себя обязательства.
По его словам, борьба с коррупцией и упорядочение организационного аппарата политической системы имеют особое значение для проведения двух столетних юбилеев, что привлекло большое внимание общественности.
Ученый отметил, что коррупция - это глобальный вызов, но успешно бороться с ней могут только чистые и самоотверженные коммунисты.
Он отметил, что эти усилия помогают справиться с дублированием. Кроме того, борьба с коррупцией и расточительством способствует укреплению национального единства и пользуется широкой общественной поддержкой, добавил он.
Оценивая предстоящий путь, профессор Ченг считает, что в новую эру возможности Вьетнама перевешивают его проблемы.
Во-первых, внутренняя солидарность КПВ все больше укрепляется благодаря очевидным усилиям. Во-вторых, политика Центрального комитета партии все больше соответствует ожиданиям общества, получая широкую поддержку. В-третьих, поскольку глобальный экономический и стратегический фокус смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущества Вьетнама - его динамичная рабочая сила и трудолюбие - обеспечивают ему хороший задел для будущего роста, подчеркнул ученый./