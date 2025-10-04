Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Роль Вьетнама на мировой арене и обновление модели роста в центре внимания VNEF -2025

Вьетнам находится на пороге превращения в развитую страну, заявил заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, подчеркнув важность обновления модели роста, стимулирования новых движущих сил развития и построения устойчивой экономики, способной противостоять мировым колебаниям.
  Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок выступает на Форуме новой экономики Вьетнама (VNEF) 2025. Фото: ВИA  
Выступая 2 октября на Форуме новой экономики Вьетнама (VNEF) 2025, заместитель премьер-министра отметил, что Политбюро недавно приняло четыре важнейшие резолюции, которые закладывают основу и движущую силу национального развития. Они служат своеобразным компасом для Вьетнама в новую эпоху преобразований, направленных на построение быстрорастущей, независимой, самодостаточной и инновационной экономики, которая активно участвует в глубокой международной интеграции.

Для реализации этого видения, подчеркнул он, Вьетнам должен обеспечить поставки сырья, овладеть современными технологиями, развивать высококвалифицированные человеческие ресурсы и диверсифицировать рынки. Более важно то, что стране необходимо прочно встроиться в глобальные цепочки добавленной стоимости, внедрять современные модели управления и эффективно использовать внутренний потенциал и ресурсы.

Учитывая быстро меняющуюся и сложную мировую обстановку, он отметил, что для Вьетнама крайне важно усиливать интеграцию, мобилизовать внутренние силы и повышать свою роль и значение в глобальных цепочках добавленной стоимости, чтобы укрепить устойчивость экономики.

Заместитель Премьер-министра также выразил надежду на откровенные, объективные и глубокие рекомендации со стороны экспертов, учёных и политиков внутри страны и за рубежом, которые помогут совершенствовать механизмы, политику и решения государства на практической и эффективной основе.

Нгуен Тхань Нги, заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий, подчеркнул, что после почти 40 лет проведения политики «Доймой» (Обновление) Вьетнам добился исторических достижений, став динамичной экономикой и одновременно улучшив материальное и духовное благосостояние народа. Чтобы соответствовать будущим требованиям развития и достичь стратегических целей, отметил он, необходимо построить новую модель роста, основанную на знаниях, науке и технологиях, а также на инновациях.

Он предложил сосредоточить обсуждения форума на обновлении традиционных драйверов роста; повышении эффективности экспорта, государственных инвестиций и избирательного привлечения прямых иностранных инвестиций; расширении внутреннего рынка; а также на поиске решений для создания нового импульса экономического роста.

Форум «Новая экономика Вьетнама – 2025» был посвящён трём основным темам: новой экономической ситуации и её насущным требованиям; обновлению модели экспортного роста и роли Вьетнама в глобальных цепочках добавленной стоимости; а также укреплению внутреннего потенциала при одновременном развитии связей между экономическими секторами и деловыми сообществами.

ИЖВ/ВИА

