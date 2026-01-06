Báo Ảnh Việt Nam

Розничный рынок юга Вьетнама оживляется на фоне резкого роста продаж к концу года

По мере приближения праздника Лунного Нового года многие южные населённые пункты развернули скоординированные меры по стимулированию потребления: товары были подготовлены заблаговременно и в достаточном объёме, а также реализуются масштабные программы продвижения, что способствует поддержанию рыночной динамики, стабилизации цен и формированию трамплина для роста в 2026 году.

В последние дни прошлого месяца покупательская активность в супермаркетах и торговых центрах южных провинций и городов стала заметно более оживлённой, чем обычно. Четырёхдневные новогодние выходные с 1 по 4 января подстегнули спрос на покупки и поездки, став ключевым фактором запуска программ стимулирования потребления в конце года.
Используя этот тренд, крупные розничные сети запустили продолжительные и масштабные акции со значительными скидками.
Супермаркеты GO! по всей стране проводят акцию с конца декабря до середины января, предлагая существенные скидки на продукты питания, товары для дома и подарки к празднику Тэт, при этом многие позиции уценены более чем на 20%, что делает качественные товары более доступными для потребителей по разумным ценам.
В торговом центре Lotte Mart Dong Nai в рамках рекламной кампании предлагаются скидки в размере 30–40% на широкий ассортимент товаров, от свежих и упакованных продуктов питания до товаров для дома, электроники и средств личной гигиены. Кампания направлена на стимулирование потребления и смягчение финансовой нагрузки на потребителей.
Между тем рекламные программы сети Co.opmart сосредоточены на товарах первой необходимости, продукции собственных торговых марок и товарах вьетнамского производства. Такой подход одновременно стимулирует потребительский спрос и помогает местным предприятиям расширять свою долю рынка.
Покупательские привычки также заметно меняются. Помимо посещения супермаркетов лично, многие покупатели всё чаще обращаются к онлайн-каналам через приложения розничных сетей.
Согласно данным Национального статистического управления (NSO), в ноябре совокупный объём розничных продаж и доходов от потребительских услуг во Вьетнаме вырос на 9,1% в годовом выражении, что свидетельствует об оживлении покупательной способности, несмотря на сохраняющиеся экономические трудности.
Наряду с мерами по стимулированию потребления, ключевыми приоритетами для местных властей остаются обеспечение баланса спроса и предложения, а также стабилизация рынка.
Народный комитет южной провинции Донгнай издал указания для департаментов, ведомств и предприятий о заблаговременной разработке планов производства и ведения бизнеса, а также подготовке стратегий обеспечения поставок на конец года и к празднику Лунного Нового года 2026, с акцентом на предотвращение дефицита, сбоев в снабжении и резких скачков цен.
В Хошимине были развернуты масштабные программы стабилизации рынка: товары подготовлены для удовлетворения значительной части потребительского спроса в месяц праздника Тэт, что способствует сдерживанию инфляции и укреплению уверенности жителей.
Экономисты рассматривают промоакции как полезный стимул, однако подчёркивают необходимость прозрачности и обеспечения качества, чтобы избежать обратного эффекта. По их мнению, снижение цен за счёт сокращения издержек и оптимизации производства, а не посредством вводящих в заблуждение акций, является более устойчивым способом формирования долгосрочного доверия к рынку.
По мере приближения пика покупательского сезона потребительская активность в южных регионах отражает скоординированные и проактивные усилия по всей цепочке, от производства до распределения. Достаточные объёмы предложения, широкие программы скидок и активное участие властей обеспечивают важный импульс, помогая не только достойно встретить Лунный Новый год с необходимыми товарами жителям, но и поддерживая экономическую динамику.

