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Розничный рынок создает движущую силу для развития современной коммерческой инфраструктуры
Статистика за 2022 год показывает, что чистая арендуемая площадь розничного бизнеса в Хошимине достигла более 1,5 млн. м2, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, Вьетнамская ассоциация риелторов (VARS) прогнозирует, что в 2023 году возрастет спрос на аренду торговых площадей в системе торговых центров в крупных городах, таких как Хошимин и Хошимин. Хошимин будет продолжать активно расти благодаря постоянному расширению брендов.
В районе города. В Хошимине открытие торгового центра Emart 2 в Go Vap и остальных этажей Thiso Mall Sala в Thu Thiem было перенесено на этот год. Некоторые инвесторы также планируют обновить и изменить структуру арендаторов в 2023 году, такие как Vivo City, Pandora City, Lotte Mart...
На сегодняшний день ювелирная компания Phu Nhuan (PNJ) развивает систему магазинов PNJ до 364 магазинов в 55 из 63 провинциях. Соответственно, в 2022 году PNJ открыла 33 новых магазина и модернизировала 31 магазин PNJ Gold; открыла 3 новых магазина Style by PNJ и 2 магазина часов PNJ.
Представитель PNJ отметил, что деловая ситуация имеет равномерный рост в каждом канале благодаря новым мероприятиям по поиску и эффективному обслуживанию клиентов. Наряду с этим, PNJ также имеет подходящие продуктовые стратегии и многоканальные маркетинговые программы как для офлайн-, так и для онлайн-рынков, гибко удовлетворяя потребности каждого рынка и целевой группы клиентов.
По мнению некоторых экспертов, ожидание 2023 года основано на таких ярких моментах, как розничная продажа товаров в Хошимине. Хошимин получил 626 трлн. донгов, что на 21% больше в годовом исчислении; Пищевая промышленность выросла на 7%...
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг в Хошимине в январе 2023 года вырос на 5,7%. Именно рост розничных продаж в значительной степени способствовал увеличению арендных мощностей в Хошимине в этом году.
Кроме того, потребители все больше интересуются брендами в сфере здравоохранения, спорта и активного отдыха. Спрос на помещения со стороны отечественных и зарубежных арендаторов этих отраслей также имеет тенденцию к увеличению.
Заместитель управляющего директора Savills Vietnam Трой Гриффитс проанализировал, что эпидемия COVID-19 также изменила покупательские привычки потребителей, которые постепенно переключились на онлайн-покупки. Это также заставляет бизнес все больше и больше обращаться к клиентам в сети интернет-магазинов.
Электронная коммерция во Вьетнаме развивается, чтобы стать важным каналом сбыта, а также привлечь постоянных и потенциальных клиентов. С темпами роста около 20% в год Вьетнам входит в пятерку стран с самыми высокими в мире темпами роста электронной коммерции.
Тенденция роста электронной коммерции побудила ряд предприятий и розничных продавцов к интеграции и формированию связей между офлайн-, онлайн-продажами и логистическими услугами, что привело к сегодняшней многоканальной стратегии, более популярной на рынке.
При такой модели розничная сеть может иметь онлайн-присутствие, небольшое количество крупных магазинов и большое количество широко рассредоточенных мелких магазинов, функционирующих как дистрибьютерские центры, доставляющих покупателям товары прямо со склада.
Что касается стратегии многоканальных продаж, генеральный директор Союза торговых кооперативов Хошимина (Saigon Co.op) Нгуен Ань Дук также сказал, что в 2022 году объем продаж подразделения составил 3.888 млрд. донгов, при этом сегмент электронной коммерции внес более 1.200 млрд. донгов.
Вступая в 2023 год, Saigon Co.op стремится вырасти на 4,5% по сравнению с 2022 годом за счет повышения качества обслуживания клиентов, развития электронной коммерции и логистики на основе основных возможностей дистрибуции.
Бренд-директор J&T Express Vietnam Фан Бинь поделился, что J&T Express как подразделение, созданное и развивающееся на рынке Юго-Восточной Азии, обладает множеством преимуществ и опыта, чтобы воспользоваться волной роста рынка. Во Вьетнаме J&T Express приближается к цели стать ведущим брендом экспресс-доставки.
Недавно J&T Express официально запустила сервис через Zalo — ZNS (Zalo Notification Service), чтобы предоставить пользователям безопасный, быстрый и удобный опыт. В то же время эта услуга способствует установлению связи между предприятиями и клиентами, тем самым создавая возможности для J&T Express по быстрому предложению решений для повышения качества обслуживания.
ZNS — это сервис в наборе решений для группы аккаунтов «Official Account» (OA — официальный сайт компании, бренда, организации и сообщества на платформе Zalo), для отправки уведомлений о поддержке клиентов через платформу Zalo.
Эта услуга также помогает предприятиям расширить возможности управления операциями грузоотправителя, включая доставку, идентификацию грузоотправителя...
Точно так же многие подразделения, работающие в сфере логистики, считают, что Азия в целом или Юго-Восточная Азия и Вьетнам в частности - это «плодородная земля», полная потенциала и больших возможностей для логистического бизнеса, в частности, логистических предприятий. Индустрия экспресс-доставки опережает тенденции, создает долгосрочные конкурентные преимущества и укрепляет свои позиции на рынке.
«Игроки» отрасли должны будут серьезно инвестировать в технологии и складские системы, расширить количество почтовых отделений и соединить многосторонние предприятия, создав полноценную экосистему, приносящую пользу торговцам и потребителям.