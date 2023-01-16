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Розничный рынок вернулся к допандемическому уровню
В недавно опубликованном обзоре Vietnam Report говорится, что после того, как пандемия была взята под контроль, на вьетнамском розничном рынке ускорилось применение цифровых технологий в бизнес-администрировании, операциях, логистике и дистрибуции многих фирм.
Между тем, отчет Министерства промышленности и торговли (МПТ) показал, что розничный рынок Вьетнама в настоящее время оценивается в 142 млрд. долл. США, и, как ожидается, достигнет 350 миллиардов млрд. долл. США в 2025 году, что составит 59% ВВП страны в 2022 году.
В прошлом году общая выручка от розничной реализации товаров и услуг выросла на 21%, превысив целевой показатель, установленный МПТ. Однако, по словам заместителя министра МПТ До Тханг Хай, эта цифра эквивалентна 82% от расчетного уровня в нормальных условиях, в то время как сектор по-прежнему сталкивается со многими проблемами, в том числе в области логистики, инфраструктуры и связи в цепочке поставок.
Ву Тхи Хау, председатель Ассоциации розничных продавцов Вьетнама, сказала, что, чтобы не отставать от сильного роста электронной коммерции, ассоциация разрабатывает проект цифровой трансформации в розничном секторе, который, как ожидается, упростит процесс оплаты.
Хау добавила, что, по ее мнению, 2023 год будет успешным как для отечественных, так и для зарубежных ритейлеров с более сильным восстановлением рынка после пандемии.