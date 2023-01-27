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Розничный рынок будет активен в 2023 году
Многие сигналы показали, что инвесторы в розничном секторе вновь «оживут» и даже расширят бизнес-систему и рынок. В то же время ожидается рост покупательной способности потребителей, что является важным фактором для динамичной розничной торговли и сильного роста.
По данным Министерства промышленности и торговли, масштаб рынка розничной торговли Вьетнама в настоящее время составляет 142 млрд. долл. США, и, по прогнозам, к 2025 году он увеличится до 350 млрд. долл. США, что составит 59% от общего внутреннего бюджета (ВВП).
За прошедшее время внутренняя торговая активность восстановилась положительно, программы стимулирования потребительского спроса и целенаправленные рекламные месяцы проводились одновременно в населенных пунктах по всей стране, увеличивая покупательский спрос.
Вместе с тем хорошо налажена связь спроса и предложения, относительно стабильны цены, что способствует достижению цели сдерживания инфляции; связь для создания стабильного источника товаров между отечественными производителями и крупными системами дистрибуции по всей стране. Таким образом, общий объем розничных продаж товаров и услуг в 2022 году вырастет на 21%, превысив плановый показатель отрасли (рост на 8%).
Результаты опроса предприятий розничной торговли, проведенного недавно Vietnam Report, также показали, что на сегодняшний день более 53,8% предприятий розничной торговли достигли показателей, равных или превышающих допандемический уровень. Рост розничной торговли в значительной степени способствовал общему восстановлению экономики, несмотря на неопределенную ситуацию в мире. В частности, в гонке за восстановлением после эпидемии COVID-19 на розничном рынке Вьетнама наблюдается ускорение внедрения цифровых технологий в управление, операции, логистику и дистрибуцию.
По мнению торговых экспертов, текущий рост розничных продаж поддерживается такими факторами, как рост доходов, сильное восстановление индустрии туризма, а также смежных отраслей, включая транспорт, объекты размещения и усилия по сдерживанию инфляции.
Однако, по словам заместителя министра промышленности и торговли До Тханг Кхая, несмотря на высокие темпы роста, общий масштаб розничных продаж потребительских товаров и услуг в 2022 году достиг только около 82% от этого целевого показателя, если предположить.
Кроме того, система коммерческой инфраструктуры, такая как оптовые рынки, логистические центры, склады, не поспевает за потребностями развития, увеличивая торговые издержки и ограничивая конкуренцию. Сельская коммерческая инфраструктура развивается медленно, что сказывается на использовании потенциала развития внутренней торговли.
В то же время по-прежнему отсутствует тесная связь между участниками цепочки поставок товаров (производители, дистрибьюторы, перевозчики, потребители), особенно для продуктов питания первой необходимости, поэтому рынок подвержен колебаниям из-за влияния потребительская психология.
В частности, по-прежнему сложной остается ситуация с контрабандой, коммерческим мошенничеством и контрафакцией, спекуляцией товаров в ожидании повышения цен на внутреннем рынке, нарушением конкуренции и т.д.
В 2023 году есть много сигналов о том, что розничная торговля будет активна не только для отечественных предприятий, но и для иностранных инвесторов, которые планируют возобновить работу после эпидемии COVID-19.
Чтобы воспользоваться этой возможностью в 2023 году, тайский ритейлер Central Retail недавно объявил, что инвестирует дополнительно 20.000 млрд. донгов во вьетнамский розничный рынок в течение следующих 5 лет.
Согласно Central Retail, план по наливанию дополнительных инвестиций заключается в увеличении продаж на вьетнамском рынке в период 2022-2026 гг. до 65.000 млрд. донгов с целью ведения многоканального бизнеса в сфере продуктов питания и торговых центров.
Благодаря крупным инвестициям во Вьетнаме, Central Retail заявила, что расширит свои торговые точки с нынешних 40 провинций и городов до 55 провинций и городов по всей стране.
Кроме того, другой иностранный ритейлер, Aeon Group, также планирует построить в Ханое больше гипермаркетов. Это предприятие ставит перед собой цель к 2025 году построить 20 торговых центров во Вьетнаме.
Г-н Фунг Чунг Киен, основатель Vietnam Holdings Inc. Asset Management, поделился, что в начале 2023 года группа розничной торговли будет иметь более высокие темпы роста. При этом группа, обслуживающая потребительские товары, имеет высокие возможности роста, поскольку она связана со стимулированием продаж, особенно во время Лунного Нового 2023 года.
По словам заместителя министра До Тханг Кхая, в ближайшее время Министерство промышленности и торговли продолжит координировать свои действия с министерствами и местными ведомствами, чтобы внимательно следить за ситуацией на рынке, обеспечивая достаточный запас товаров первой необходимости для удовлетворения потребностей.
В то же время важно согласовывать с населенными пунктами активную разработку плана хранения товаров, реализовывать программу стабилизации рынка для удовлетворения потребностей людей в последние месяцы года и пик Лунного Нового года.
В частности, Министерство тесно сотрудничает с министерствами и ведомствами в вопросах управления ценами на подконтрольные государству товары, чтобы не вызывать резонанса и настроений на товарном рынке, приводящих к падению индекса потребительских цен (ИПЦ) и шоку.
С другой стороны, Министерство будет координировать свои действия со средствами массовой информации, чтобы сосредоточиться на предоставлении людям адекватной информации о ситуации с товароснабжением..., чтобы создать устойчивую психологию у потребителей и оперативно обрабатывать ошибочные данные, вызывающие панику у потребителей.