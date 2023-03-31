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НОВОСТИ

Розничные продажи товаров и выручка от услуг выросли почти на 14% в первом квартале

Общий объем розничных продаж товаров и потребительских услуг увеличился на 13,9% в годовом исчислении до более чем 1,5 квадриллиона донгов (63,9 млн. долл. США) в первом квартале 2023 года по сравнению с ростом на 5% за аналогичный период 2022 года Общий объем розничных продаж товаров и потребительских услуг увеличился на 13,9% в годовом исчислении до более чем 1,5 квадриллиона донгов (63,9 млн. долл. США) в первом квартале 2023 года по сравнению с ростом на 5% за аналогичный период 2022 года, сообщило Главное статистическое управление (GSO).

Без учета ценового фактора выручка от розничных продаж и услуг выросла на 10,3%, в то время как в первом квартале прошлого года она выросла на 2%.

По сравнению с 1 кварталом 2019 года, до начала пандемии COVID-19, количество за первые три месяца этого года увеличилось на 26,7%, отметили в GSO.

Розничные продажи оцениваются почти в 1,19 квдрлн. донгов, увеличившись на 11,4% (8,4%, если исключить ценовой фактор). В частности, продажи зерновых продуктов питания выросли на 14,6%, одежды - на 12,3%, транспортных средств (без учета легковых автомобилей) - на 4,5%, а предметов домашнего обихода и оборудования - на 3,9%. Товары культурного и образовательного назначения подешевели на 2,7%.

Между тем, услуги по размещению и питанию принесли в первом квартале около 161,1 трлн. донгов, что на 28,4% больше, чем годом ранее.

Доходы от туризма выросли в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом и составили около 6,8 трлн. донгов, отчасти благодаря большому количеству новогодних культурных и туристических мероприятий, которые не проводились за аналогичный период прошлого года из-за COVID-19, по данным GSO.

Только в марте выручка от розничных продаж товаров и потребительских услуг составила 501,3 трлн. донгов, увеличившись на 2% в месячном исчислении и на 13,4% в годовом исчислении.

Генеральный директор GSO Нгуен Тхи Хыонг частично объяснила такие результаты возобновлением приема международных туристов 15 марта 2022 года, мероприятиями по продвижению зарубежного туризма и стимулированием внутреннего потребления.

ИЖВ/ВИА

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