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НОВОСТИ

Розничные продажи потребительских товаров и услуг за десять месяцев выросли на 9,4%

По данным Главного статистического управления, общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг во Вьетнаме за январь -октябрь увеличился в годовом исчислении на 9,4% и составил более 5,1 трлн донгов (207,8 млн. долл. США). Выручка от розничных продаж товаров достигла почти 3,99 трлн донгов, что составило 78,1% от общего объема и выросло на 8,3% в годовом исчислении.

Примечательно, что доходы от туризма выросли на 47,6% и составили, по оценкам, 30,2 трлн донгов, поскольку населенные пункты по всей стране реализовали множество туристических предложений, а также культурных и спортивных мероприятий для стимулирования спроса на поездки.

Значительный рост выручки от розничной продажи товаров и услуг наблюдался в нескольких населенных пунктах, включая Дананг (143,8%), Кханьхоа (137,9%), Куангнинь (94,9%), Хошимин (68%), Ханой (59,5%), Хайфон (47,35%) и Кантхо (32,4%).

Эксперты заявили, что выручка от розничных продаж может вырасти до конца этого года на фоне восстановления экономики и ускорения выделения государственных инвестиций. Однако, поскольку внутреннее потребление остается слабым и медленно восстанавливается из-за сохраняющихся последствий пандемии COVID-19, необходимо наметить рациональные решения и привлекательные программы для привлечения большего числа иностранных туристов и поддержки внутреннего туризма с целью снижения потребления топлива.

За прошедшее время правительство внедрило целый ряд мер по стимулированию расходов, включая организацию программ скидок, снижение процентных ставок и налога на доходы физических лиц, а также усилило социальную поддержку.

Министерство промышленности и торговли совместно с компетентными министерствами, отраслями и населенными пунктами будет внимательно следить за ситуацией на рынке, обеспечивать достаточное количество товаров первой необходимости и стабилизировать ситуацию на рынке в период новогодних праздников.

ИЖВ/ВИА

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