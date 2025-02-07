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Розничные продажи потребительских товаров и услуг выросли на 9,5% в январе

Общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг во Вьетнаме в январе вырос примерно на 9,5% в годовом исчислении благодаря высокому внутреннему потребительскому спросу в период празднования Нового года по лунному календарю и активному восстановлению туризма. Розничные продажи потребительских товаров и услуг составили 573,3 триллиона донгов (22,6 миллиарда долларов США), увеличившись на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Главного статистического управления.

Из этой суммы доходы от розничной продажи товаров составили 441,4 трлн донгов, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заметный рост наблюдался в основных категориях: прочие виды топлива (за исключением бензина и нефти) - 31,1%; драгоценные камни, драгоценные металлы и сопутствующие товары - 15,5%; автомобили всех видов - 11,6%; предметы культуры и образования - 8,9%; одежда - 8,3%; продукты питания и продовольственные товары - 7,8%.

Высокий рост доходов был отмечен в таких городах, как Хайфон (9,2%), Ханой (9%), Куангнинь (8,5%), Хошимин (8,4%) и Дананг (7,9%).

Между тем, доходы от услуг размещения и питания составили 67,3 трлн донгов, что на 14,8% больше, чем годом ранее. Доходы от туристических услуг составили 5,1 трлн донгов, что на 17,3% больше.

Кроме того, доходы от прочих услуг в прошлом месяце достигли 59,5 трлн донгов, увеличившись на 9,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют статистические данные.

ВИА/ИЖВ

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