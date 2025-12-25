Рождество 2025 года: праздник любви и религиозного единства

Уже с наступлением сумерек 24 декабря улицы, ведущие к центру Хошимина, были переполнены потоками людей, стекавшихся сюда, чтобы отпраздновать Рождество. Кафедральный собор Сайгонской Богоматери, утопающий в мерцании тысяч светодиодных огней, стал излюбленным местом притяжения туристов и молодежи города в течение всего рождественского сезона и одновременно пространством, где особенно ярко проявляется культурное взаимопроникновение.







Собор Сайгонской Богоматери каждый рождественский сезон украшается сверкающими светодиодными огнями (Фото: chinhphu.vn)

Здесь городская молодежь в праздничных нарядах, держась за руки, делает фотографии под ослепительным светом иллюминации, сливаясь с ритмами современных рождественских мелодий, доносящихся из соседних торговых центров и кафе. Иностранные туристы с интересом любуются рождественскими декорациями в западном стиле, выполненными из бамбука, тростника и ротанга — традиционных материалов, наполненных духом вьетнамской культуры.

Марьяна Лесковкова, туристка из Словакии, отмечает, что атмосфера Рождества во Вьетнаме стала для нее совершенно новым и необычным опытом по сравнению с празднованием на родине. По ее словам, вьетнамское Рождество поражает взрывом красок и звуков. Здесь этот праздник одновременно несет религиозный смысл и напоминает оживленный уличный фестиваль — он не ограничивается стенами храмов или семейным пространством, а широко распространяется по улицам и жилым кварталам.

Праздничная жизнь сосредоточена не только в центральной части города и не только в ночь на 24 декабря. Уже на протяжении нескольких недель, особенно по вечерам и в выходные дни, такие улицы, как Фам-тхе-хьен (кварталы Чань-хынг, Бинь-донг) — район с пятью известными приходами города; религиозные кварталы на улицах Ле-дык-тхо, Фам-ван-тьеу, Тхонг-нят (квартал Говап), а также Нгиафат (квартал Танхоа) привлекают десятки тысяч посетителей.