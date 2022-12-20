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Рождественский декор и оживленный рынок подарков в Ханое
Также доступны свежие елки, импортированные из Дании, Нидерландов и Китая. Одна из них высотой более 6 м стоит почти 150 млн. донгов (6.500 долл. США) без учета транспортных расходов и расходов на оформление.
Цена сосновой ветки, импортируемой из Китая, составляет от 170.000 до 200.000 донгов, а из Нидерландов — от 250.000 до 300.000 донгов. Связка из 5–6 свежих сосновых веток из Дании и Нидерландов стоит от 1,8 до 2,2 млн. донгов.
Рождественские подарки и аксессуары также хорошо продаются на сайтах электронной коммерции, таких как Lazada, Sendo, Shopee или на страницах социальных сетей Facebook, Zalo, по ценам примерно на 20% дешевле, чем на традиционном рынке.