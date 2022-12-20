Báo Ảnh Việt Nam

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Рождественский декор и оживленный рынок подарков в Ханое

Аксессуары для рождественского декора в изобилии продаются на улицах в центре Ханоя, так как до праздничного фестиваля остается несколько дней. Вечером магазины светятся разнообразными предметами декора, такими как елка, мишура, северный олень, елочные игрушки, лавровые венки, безделушки, леденцы, одежда Санты Клауса.

Также доступны свежие елки, импортированные из Дании, Нидерландов и Китая. Одна из них высотой более 6 м стоит почти 150 млн. донгов (6.500 долл. США) без учета транспортных расходов и расходов на оформление.

Цена сосновой ветки, импортируемой из Китая, составляет от 170.000 до 200.000 донгов, а из Нидерландов — от 250.000 до 300.000 донгов. Связка из 5–6 свежих сосновых веток из Дании и Нидерландов стоит от 1,8 до 2,2 млн. донгов.

Рождественские подарки и аксессуары также хорошо продаются на сайтах электронной коммерции, таких как Lazada, Sendo, Shopee или на страницах социальных сетей Facebook, Zalo, по ценам примерно на 20% дешевле, чем на традиционном рынке.

ВИА/ИЖВ

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