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Родителям рекомендуется следовать принципам информационной безопасности для защиты детей в киберпространстве
Родителям необходимо всегда с осторожностью относиться к любой информации в Интернете, соблюдать принципы поведения в сетевой среде и разрешать детям пользоваться только предназначенными для них приложениями, заявил представитель МИК на очередной пресс-конференции министерства 6 ноября.
Пользователям Интернета также рекомендовано проявлять бдительность в отношении приложений неизвестного происхождения, поскольку все они представляют потенциальный риск информационной небезопасности.
Ле Куанг Ты Зо, директор Департамента радиовещания и электронной информации (ABEI) МИК, сообщил, что после получения информации о нескольких группах с десятками тысяч участников, которые часто делятся негативной информацией, ABEI связалось с Facebook (Meta) и попросило удалить восемь таких групп.
Говоря об управлении культурным поведением в киберпространстве, он отметил, что это задача не только МИК, но и многих министерств и ведомств, в том числе Министерства культуры, спорта и туризма. Он сообщил, что Министерство культуры, спорта и туризма координирует работу с министерствами и ведомствами по реализации ряда решений, направленных на повышение осведомленности людей в социальных сетях.
Что касается МИК, то министерство выпустило руководство по поведению в киберпространстве и провело кампанию «Тин» (в переводе с вьетнамского «новость и доверие»), направленную на предоставление пользователям Интернета базовой информации и навыков распознавания, обнаружения и предотвращения фальшивых новостей и токсичной информации в Интернете, а также осознания своей ответственности при размещении, предоставлении и обмене информацией.
Два министерства также координируют работу по разработке процедуры наказания (ограничения на публикации, выступления, рекламу) для артистов, допустивших нарушения. Ожидается, что этот документ будет выпущен к концу текущего года, добавил он.