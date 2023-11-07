Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Родителям рекомендуется следовать принципам информационной безопасности для защиты детей в киберпространстве

Управление информационной безопасности (УИБ) Министерства информации и коммуникаций (МИК) рекомендовало родителям, дети которых пользуются Интернетом, соблюдать все принципы и меры информационной безопасности, предусмотренные провайдерами, а также получить базовые знания о киберпространстве
  Иллюстративное изображение. Фото: baophapluat.vn  
Управление информационной безопасности (УИБ) Министерства информации и коммуникаций (МИК) рекомендовало родителям, дети которых пользуются Интернетом, соблюдать все принципы и меры информационной безопасности, предусмотренные провайдерами, а также получить базовые знания о киберпространстве, чтобы лучше защитить своих детей.

Родителям необходимо всегда с осторожностью относиться к любой информации в Интернете, соблюдать принципы поведения в сетевой среде и разрешать детям пользоваться только предназначенными для них приложениями, заявил представитель МИК на очередной пресс-конференции министерства 6 ноября.

Пользователям Интернета также рекомендовано проявлять бдительность в отношении приложений неизвестного происхождения, поскольку все они представляют потенциальный риск информационной небезопасности.

Ле Куанг Ты Зо, директор Департамента радиовещания и электронной информации (ABEI) МИК, сообщил, что после получения информации о нескольких группах с десятками тысяч участников, которые часто делятся негативной информацией, ABEI связалось с Facebook (Meta) и попросило удалить восемь таких групп.

Говоря об управлении культурным поведением в киберпространстве, он отметил, что это задача не только МИК, но и многих министерств и ведомств, в том числе Министерства культуры, спорта и туризма. Он сообщил, что Министерство культуры, спорта и туризма координирует работу с министерствами и ведомствами по реализации ряда решений, направленных на повышение осведомленности людей в социальных сетях.

Что касается МИК, то министерство выпустило руководство по поведению в киберпространстве и провело кампанию «Тин» (в переводе с вьетнамского «новость и доверие»), направленную на предоставление пользователям Интернета базовой информации и навыков распознавания, обнаружения и предотвращения фальшивых новостей и токсичной информации в Интернете, а также осознания своей ответственности при размещении, предоставлении и обмене информацией.

Два министерства также координируют работу по разработке процедуры наказания (ограничения на публикации, выступления, рекламу) для артистов, допустивших нарушения. Ожидается, что этот документ будет выпущен к концу текущего года, добавил он.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Время для выполнения задач по привлечению ПИИ в южных провинциях истекает

Время для выполнения задач по привлечению ПИИ в южных провинциях истекает

В то время как некоторые южные провинции уже достигли своих целей по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), у многих других осталось 1,5 месяца до конца 2023 года, и времени на их достижение остается все меньше.
ПОДРОБНЕЕ

Top