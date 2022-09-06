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НОВОСТИ

РК отменил требование к тестированию на COVID-19 для въезда

Тем не менее все путешественники по-прежнему должны пройти ПЦР-тест в течение одного дня после прибытия и загрузить результат в систему Q-code или уведомить местный медицинский центр.
  Аэропорт Инчхон, Южная Корея. (Фото: Ань Нгуен, корр. ВИА в Корее)  

Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) обратилось к аэропортам и авиакомпаниям с просьбой объявить о последнем отказе Республики Корея (РК) от требования предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19 перед вылетом для въезда в страну.

Новые правила для въезжающих вступили в силу 3 сентября.

Тем не менее все путешественники по-прежнему должны пройти ПЦР-тест в течение одного дня после прибытия и загрузить результат в систему Q-code или уведомить местный медицинский центр.

Ранее все пассажиры, въезжающие в РК, должны были предъявить справки об отрицательном результате на COVID-19 (на английском или корейском языке), действительные в течение 48 часов для ПЦР-тестирования и в течение 24 часов для экспресс-тестирования с даты вылета.


ВИА

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