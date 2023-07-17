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НОВОСТИ

РК и Вьетнам признают международные водительские права друг друга

По оценкам Корейского национального полицейского управления, более 4,3 миллиона граждан Кореи, имеющих международное водительское удостоверение, могут управлять транспортным средством во Вьетнаме в течение 1 года с даты выдачи. С 23 июля гражданам Кореи, имеющим международное водительское удостоверение (IDP), будет разрешено водить машину во Вьетнаме.

В заявлении Корейского национального полицейского управления от 16 июля говорится, что двустороннее соглашение между Кореей и Вьетнамом о международных водительских правах было подписано обеими сторонами по случаю визита президента Юн Сок Ёль во Вьетнам 23 июля.

Согласно соглашению, гражданам Кореи, имеющим международное водительское удостоверение, будет разрешено водить машину во Вьетнаме в течение 1 года с даты выдачи.

По оценкам этого агентства, более 4,3 миллиона корейских граждан могут водить автомобили во Вьетнаме.

Корейцы могут подать заявку на получение международных водительских прав онлайн или лично в экзаменационных центрах для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения по всей стране, в отделениях полиции и в международных центрах лицензирования водителей в аэропортах Инчхон и Кимпхо со сроком действия одного года с даты выдачи.

Ранее правительство Кореи предоставило владельцам международных водительских прав, выданных Вьетнамом, разрешение на вождение в Корее в соответствии со статьей 96 Закона о дорожном движении РК.

Корея является участником Женевской конвенции о дорожном движении (1949 г.), ратифицированной 101 страной, и признает международные водительские права стран, участвующих в Венской конвенции о дорожном движении (1968 г.).

Однако Вьетнам признает водительские права только стран-участниц Венской конвенции (86 стран).

ВИА/ИЖВ

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