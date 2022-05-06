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НОВОСТИ

РК вновь начала прием сезонных рабочих из Вьетнама

6 мая провинция Северная Чолла Республики Корея (РК) заявила, что наняла 52 вьетнамских сезонных рабочих для работы на местных фермах, поскольку они сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы.

  Вьетнамские рабочие в аэропорту РК Инчьон. Фото: ВИА  

6 мая провинция Северная Чолла Республики Корея (РК) заявила, что наняла 52 вьетнамских сезонных рабочих для работы на местных фермах, поскольку они сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы.

По данным властей района Чинан, на первом этапе район принял 27 рабочих и организовал рабочие места на 17 фермах, выращивающих арбузы, красный перец и листья кунжута.

Среди рабочих - родственники вьетнамцев, состоящие в браке и проживающие в РК. Они прошли обучение в сфере сельского хозяйства и при въезде дали отрицательный результат на COVID-19.

10 мая Чинан примет еще 25 рабочих из Вьетнама.

РК вновь начала прием сезонных рабочих из Вьетнама после решения вьетнамского правительства от 27 апреля о разрешении продолжения пилотной программы по отправке рабочих в РК в форме сотрудничества между населенными пунктами стран.

ВИА

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