Ритейлеры считают налоговое соблюдение и ИИ ключом к выживанию в 2026 году

Покупатели в супермаркете в провинции Хынгйен. (Фото: ВИА)



Ежегодный опрос, проведенный в конце 2025 года среди продавцов в сфере розничной торговли и общественного питания (F&B) по всей стране, показал, что в условиях все более строгих регуляторных стандартов предприятия смещают акцент с быстрого роста на повышение операционной эффективности, контроль затрат и соблюдение правовых требований.





Хотя 57,3% респондентов заявили, что имеют доступ к базовой информации о налогах и электронных счетах-фактурах, 42,7% сообщили, что не до конца понимают свои налоговые обязательства, методы расчета или процедуры подачи отчетности. Многие продавцы отмечали трудности с выставлением электронных счетов-фактур и выражали обеспокоенность ростом затрат на соблюдение требований, что подчеркивает сохраняющиеся административные проблемы.





Наибольший спрос на электронное выставление счетов-фактур наблюдался среди компаний с большим объемом выписки: 47,05% продавцов оформляли более 10 000 счетов-фактур в год. На предприятия, выдающие от 1 000 до менее 10 000 счетов-фактур ежегодно, приходилось около 45%, что свидетельствует о более широком переходе к стандартизированному управлению и масштабированию операций.





Опрос показал, что ИИ в основном воспринимается как инструмент краткосрочной поддержки выручки, а не как долгосрочная стратегия трансформации. Наиболее приоритетными направлениями применения стали маркетинг и реклама (59,9%), далее следуют анализ данных и подготовка отчетности (52%) и обслуживание клиентов (47,1%).





Онлайн-каналы были признаны наиболее эффективными драйверами продаж: 44% продавцов назвали социальные сети и платформы электронной коммерции своими наиболее результативными каналами. На платформы электронной коммерции пришлось 28,5%, тогда как на социальные сети — 15,5%.





Заглядывая в 2026 год, 58,23% респондентов планируют в приоритетном порядке расширять продажи в социальных сетях, за ними следуют 41,46% - на платформах электронной коммерции. Собственные сайты (28,8%) и офлайн-магазины (28,16%) оказались ниже в рейтинге, что отражает предпочтение гибким, менее затратным каналам, способным быстро приносить заказы.





Однако настроения остаются осторожными. Около 47,1% продавцов выразили негативные ожидания на 2026 год: 28,4% прогнозируют умеренное ухудшение, а 19,7% - глубокую рецессию. Лишь 11,6% ожидают сильного роста, тогда как 40,4% предполагают стагнацию или незначительное расширение рынка.





В ответ на это большинство ритейлеров заявили, что в 2026 году они сохранят нынешние масштабы или сосредоточатся на повышении операционной эффективности, а не на агрессивном расширении.





До Зюй Нгок из компании Elmich JSC отметил, что розничная торговля в 2026 году будет развиваться за счет более тесной связности данных между производством, розницей и послепродажным обслуживанием, а также более широкого внедрения искусственного интеллекта. Он добавил, что стандартизация и автоматизация послепродажного сервиса могут стать долгосрочным конкурентным преимуществом.





Полученные данные свидетельствуют о том, что розничный сектор Вьетнама переходит от стремительного расширения к консолидации и стандартизации, а соблюдение требований, контроль затрат и постепенное внедрение ИИ формируются как ключевые опоры устойчивого роста.