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Рис, кофе, кешью... в гонке за рекордами
После ситуации с рисом в последние дни вьетнамские и мировые сельскохозяйственные рынки вновь накаляются из-за истории с ценами на кофе. «Беспрецедентно» высокая цена – это слово, которое многие люди в отрасли используют для описания цены на этот товар.
По данным сайта Coffee Price, по итогам торговой сессии 18 сентября цена кофе Робуста на торговой площадке Лондона продолжала рост четыре сессии подряд. Фьючерсы на поставку в ноябре выросли на 10 долларов США до 2 566 долларов США за тонну, а фьючерсы на поставку в январе 2024 года уже вырастут на 39 долларов США до 2 443 долларов США за тонну.
Причина связана со слухами о том, что Индонезия приостановила поставки, чтобы отдать приоритет отечественной промышленности. Между тем, запасы во Вьетнаме иссякают, в результате чего цены на внутреннем рынке растут до «беспрецедентного» максимума.
К концу августа Вьетнам экспортировал почти 1,2 миллиона тонн кофе, что эквивалентно 2,9 миллиарда долларов США, хотя в объёме он снизился почти на 6%, в стоимостном выражении он увеличился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что объем экспорта снизился, в свою очередь экспортная цена на кофе из Вьетнама выросла.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей прогнозирует, что при нынешней ситуации на рынке объеме экспорта кофе в 2023 году достигнет около 1,7 млн тонн, а товарооборот достигнет рекордного уровня в 4,2 млрд долларов США.
Экспорт кешью установил рекорд
Несмотря на то, что экспорт кешью из Вьетнама не так заметен, как рис или кофе, в августе он показал впечатляющие цифры, достигнув 61 000 тонн на сумму 334 миллиона долларов США, увеличившись на 11% по объему и на 10% по стоимости по сравнению с июлем, а по сравнению с августом 2022 года он увеличился на 29% в объёме и на 22% в стоимостном выражении. За восемь месяцев экспорт кешью из Вьетнама достиг почти 396 000 тонн на сумму почти 2,3 миллиарда долларов США, что на 15,5% больше по объему и на 11,3% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Вьетнамской ассоциации производителей орехов кешью, в конце года ожидается продолжение бурного роста потребительского рынка, и при сохранении нынешних темпов развития отрасли экспорт кешью выполнит экспортный план на сумму более 3,1 млрд долларов США.
Ценовая лихорадка на рис по-прежнему не показывает признаков спада. К концу августа Вьетнам экспортировал почти 6 миллионов тонн риса на сумму почти 3,2 миллиарда долларов США, что почти эквивалентно всему 2022 году. Ожидается, что вьетнамский рис все еще может экспортировать более 1 миллиона тонн по экспортным ценам. Текущий экспорт может достичь оборота около 600 миллионов долларов США. Многие эксперты в этой области полагают, что к 2023 году Вьетнам сможет экспортировать до 7,5 млн тонн риса с оборотом около 3,8 – 3,9 млрд долларов США.
Объем производства "звезда" дуриан превысил 1 миллиард долларов США всего за 8 месяцев и обещает сильный рост в последние месяцы года благодаря высокому сезону сбора урожая на плантациях Центрального нагорья. Данг Фук Нгуен, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации фруктов и овощей, сказал, что экспорт бананов из Вьетнама хорошо растет не только на китайском рынке, но и на рынке Ближнего Востока, а также в Японии и Корее. В 2023 году этот товар может достичь оборота около 500 миллионов долларов США.
В плодоовощной отрасли, помимо дуриана стоимостью в миллиард долларов США, Вьетнам будет иметь ряд дополнительных продуктов с оборотом около 500 миллионов долларов США, таких как драконий фрукт, бананы и кокосы. «Прогнозируется, что экспорт фруктов и овощей за весь 2023 год достигнет оборота в 5 миллиардов долларов США, что является рекордом для этой отрасли», - сказал Данг Фук Нгуен.