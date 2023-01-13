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Рис доставлен ​​нуждающимся в преддверии Тэт в Шокчанге

Почти 4.000 тонн риса, предоставленного правительством, будут доставлены нуждающимся домохозяйствам в дельте Меконга в провинции Шокчанг в преддверии Тэт (лунный Новый год). Почти 4.000 тонн риса, предоставленного правительством, будут доставлены нуждающимся домохозяйствам в дельте Меконга в провинции Шокчанг в преддверии Тэт (лунный Новый год).

По словам Во Куанг Тханя, директора Департамента труда, инвалидов войны и социального обеспечения Шокчанга, местные власти спешат доставить рисовую помощь 261.846 получателям до 15 января. Лунный Новый год в этом году приходится на 22 января.

Помощь отражает внимание Партии, Государства и Правительства к обездоленным людям в этом районе, гарантируя, что у каждого будет теплый Тэт.

В дополнение к правительственной помощи риса, провинциальная администрация и массовые организации мобилизовали и вручили сотни тысяч новогодних подарков домохозяйствам-бенефициарам социальной категории и бедным на общую сумму около 40 млрд. донгов (1,7 млн. долл. США).

ВИА/ИЖВ

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