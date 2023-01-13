НОВОСТИ
Рис доставлен нуждающимся в преддверии Тэт в Шокчанге
По словам Во Куанг Тханя, директора Департамента труда, инвалидов войны и социального обеспечения Шокчанга, местные власти спешат доставить рисовую помощь 261.846 получателям до 15 января. Лунный Новый год в этом году приходится на 22 января.
Помощь отражает внимание Партии, Государства и Правительства к обездоленным людям в этом районе, гарантируя, что у каждого будет теплый Тэт.
В дополнение к правительственной помощи риса, провинциальная администрация и массовые организации мобилизовали и вручили сотни тысяч новогодних подарков домохозяйствам-бенефициарам социальной категории и бедным на общую сумму около 40 млрд. донгов (1,7 млн. долл. США).