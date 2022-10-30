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Рисовый сектор имеет шанс увеличить стоимость благодаря побочным продуктам
В беседе с заместителем министра сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Чан Тхань Намом Мурай Хиромичи, президент нагойской масложировой химической компании Oryza, сказал, что стоимость масла из рисовых отрубей составляет 320-350 долл. США за тонну, а соединения, полученные при экстракции масла, используются в 70 продуктах питания и косметических средствах.
Он отметил, что рисовое масло является популярным продуктом в Японии и других развитых странах, добавив, что каждая тонна отрубей может принести около 2.000-3.000 долл. США или выше в цене, если ее максимально использовать.
Совершая ознакомительную экскурсию по фабрике масложировой химической компании Oryza, заместитель министра Нам сказал, что применение технологии для производства высококачественных продуктов из рисовых отрубей может стать ответом на вопрос о том, как помочь фермерам, выращивающим рис во Вьетнаме, повысить доходы.
В 2021 году в стране было произведено около 44 млн. тонн риса, из которого получилось около 8 млн. тонн отрубей.
Профессор Чан Данг Суан из Университета Хиросимы считает, что Вьетнаму следует активизировать исследования и сотрудничество с Японией и другими развитыми странами, чтобы в скором времени использовать ценность побочных продуктов сельского хозяйства, особенно риса.