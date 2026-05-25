Решительно завершить строительство 100 школ-интернатов в приграничных районах до начала нового учебного года
Данная инициатива находится под особым вниманием и руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, Политбюро, а также руководителей Партии и Государства.
В официальной депеше отмечается, что, несмотря на значительные усилия, реализация проекта по-прежнему сталкивается с трудностями из-за его новаторского характера и высоких требований к срокам, качеству и эффективности. В ряде местностей наблюдается отставание в подготовке инвестиционных процедур, освобождении земельных участков и обеспечении строительными материалами, тогда как общая стоимость некоторых проектов превысила первоначальные расчёты.
В этой связи Премьер-министр потребовал от министерств, центральных ведомств и местных властей активизировать усилия для своевременного, безопасного и эффективного завершения строительства школ в приграничных районах.
Министерству образования и профессиональной подготовки поручено в срочном порядке завершить подготовку документов по консолидации Руководящего комитета по строительству данных объектов. Министерство также должно подготовить проект правительственной резолюции о продолжении реализации оставшихся проектов строительства школ, а также проект постановления о политике в отношении учащихся и школ-интернатов в приграничных районах.
Глава Правительства также поручил министерству оперативно выпустить инструкции по набору учащихся, распределению педагогических и управленческих кадров, а также обеспечить подготовку к тому, чтобы школы могли начать работу сразу после завершения строительства.
Министерству финансов поручено пересмотреть планы распределения оставшихся нераспределённых средств и предоставить местным органам власти рекомендации по эффективному использованию ресурсов центрального бюджета, чтобы избежать задержек, влияющих на ход реализации проектов.
Министерствам национальной обороны, общественной безопасности, строительства, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, внутренних дел, здравоохранения, а также Комитету по делам народностей и религий поручено координировать действия по устранению трудностей, связанных с обеспечением безопасности объектов, кадровыми ресурсами, строительными материалами, земельными процедурами и организационным устройством школ.
Местным органам власти предписано мобилизовать всю политическую систему и развернуть «100-дневную ударную кампанию», осуществляя ежедневный и еженедельный контроль за ходом работ, чтобы обеспечить завершение строительства всех 100 школ до 30 августа текущего года.
Наряду с ходом строительства особое внимание необходимо уделить подготовке к эксплуатации объектов после завершения инвестиций. В официальной депеше подчёркивается, что ни при каких обстоятельствах не должна возникнуть ситуация, когда построенные школы вынуждены ждать поставки оборудования или назначения учителей.
По оценке Правительства, строительство межуровневых школ-интернатов в приграничных общинах не только позволит улучшить доступ к образованию и условия обучения для учащихся из труднодоступных районов, но и будет способствовать достижению стратегических целей по закреплению населения на приграничных территориях, защите суверенитета, укреплению обороны и безопасности, а также устойчивому развитию приграничных регионов.
Эта инициатива рассматривается как одна из ключевых задач по сокращению различий в уровне развития между регионами и обеспечению того, чтобы все дети, включая проживающих в самых отдалённых и неблагополучных районах, имели возможность получать образование в более благоприятных условиях.