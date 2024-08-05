Решимость построить сильную партию и процветающий, демократический, справедливый и цивилизованный Вьетнам

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и президент государства То Лам. Фото: ВИA



"Основание КПВ - это блестящая веха в 4000-летней истории строительства и защиты страны героической и цивилизованной вьетнамской нации, а также великий поворотный пункт в истории вьетнамской революции. С момента создания партии, под руководством партии, любимого президента Хо Ши Мина и генеральных секретарей партии в разные периоды, включая генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, партия руководила вьетнамской революцией в целях преодоления всех трудностей и вызовов, а также постоянного движения вперед. Вьетнамский народ под руководством партии шел от победы к победе, творил чудеса, освобождал нацию и воссоединял страну, постепенно ведя ее к социализму и стоя плечом к плечу с державами на пяти континентах.



Благодаря продуманному политическому курсу, безграничной преданности интересам нации и рабочего класса, тесным связям с народом и чистой и преданной международной солидарности партия собрала и объединила все классы и людей из всех слоев общества, а также революционные движения, построив сильную и обширные революционные силы, чтобы разгромить вторгшихся французских колонистов победой при Дьенбьенфу, которая “прогремела на пяти континентах и потрясла земной шар”, одновременно осуществив социалистическую революцию на севере и национально-демократическую революцию на юге, направляя корабль вьетнамской революции к полной победе.



Объединившись, вся нация продвигалась к социализму, преодолевая огромные трудности. На этом фоне продолжала подтверждать свой интеллектуальный уровень, храбрость, новаторский характер, свою научную и революционную природу; она инициировала, непрерывно совершенствовала и вела за собой всю партию, народ и вооруженные силы к успешному осуществлению дела Доймой (обновления), превратив Вьетнам из слаборазвитой страны в развивающуюся со средним уровнем дохода, где ее население живет в условиях растущего достатка и счастья, а также с растущим престижем и положением на международной арене.



Основываясь на точной оценке положения, потенциала, возможностей и вызовов страны, всевьетнамский съезд КПВ 13-го созыва с высокой политической решимостью наметил курс национального развития до 2030 года с видением до 2045 года, поставив стратегическую цель превратить Вьетнам в развитую страну с социалистической ориентацией к середине XXI века, время, когда отмечается 100 лет правления партии и 100 лет Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам; вдохновил всю партию, весь народ и всю армию на патриотизм, национальную волю к самодостаточности, человеколюбию, великому национальному единству и устремлению развивать процветающую и счастливую страну. Пройдя две трети пути, реализация резолюции, принятой на 13-м всевьетнамском съезде партии, принесла различные достижения и важные результаты.



События последних лет показывают, что мир переживает период эпохальных перемен. Отныне и до 2030 года - самый важный период для определения нового мирового порядка. Мир, сотрудничество и развитие по-прежнему остаются основными тенденциями, однако конкуренция между крупными державами обостряется, причем Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее острой зоной соперничества.



Враждебные и реакционные силы не оставляют попыток свергнуть руководство КПВ и социалистический режим во Вьетнаме; они активизировали стратегию "мирной эволюции", применяя все более изощренные, хитрые и злобные методы и уловки, используя всестороннюю и широкую международную интеграцию страны для проникновения и продвижения "самоэволюции" и "самопреобразования" с целью саботажа нашей партии и нашего режима изнутри. Вьетнамское информационное агентство публикует перевод полной версии статьи:"Основание КПВ - это блестящая веха в 4000-летней истории строительства и защиты страны героической и цивилизованной вьетнамской нации, а также великий поворотный пункт в истории вьетнамской революции. С момента создания партии, под руководством партии, любимого президента Хо Ши Мина и генеральных секретарей партии в разные периоды, включая генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, партия руководила вьетнамской революцией в целях преодоления всех трудностей и вызовов, а также постоянного движения вперед. Вьетнамский народ под руководством партии шел от победы к победе, творил чудеса, освобождал нацию и воссоединял страну, постепенно ведя ее к социализму и стоя плечом к плечу с державами на пяти континентах.Благодаря продуманному политическому курсу, безграничной преданности интересам нации и рабочего класса, тесным связям с народом и чистой и преданной международной солидарности партия собрала и объединила все классы и людей из всех слоев общества, а также революционные движения, построив сильную и обширные революционные силы, чтобы разгромить вторгшихся французских колонистов победой при Дьенбьенфу, которая “прогремела на пяти континентах и потрясла земной шар”, одновременно осуществив социалистическую революцию на севере и национально-демократическую революцию на юге, направляя корабль вьетнамской революции к полной победе.Объединившись, вся нация продвигалась к социализму, преодолевая огромные трудности. На этом фоне продолжала подтверждать свой интеллектуальный уровень, храбрость, новаторский характер, свою научную и революционную природу; она инициировала, непрерывно совершенствовала и вела за собой всю партию, народ и вооруженные силы к успешному осуществлению дела Доймой (обновления), превратив Вьетнам из слаборазвитой страны в развивающуюся со средним уровнем дохода, где ее население живет в условиях растущего достатка и счастья, а также с растущим престижем и положением на международной арене.Основываясь на точной оценке положения, потенциала, возможностей и вызовов страны, всевьетнамский съезд КПВ 13-го созыва с высокой политической решимостью наметил курс национального развития до 2030 года с видением до 2045 года, поставив стратегическую цель превратить Вьетнам в развитую страну с социалистической ориентацией к середине XXI века, время, когда отмечается 100 лет правления партии и 100 лет Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам; вдохновил всю партию, весь народ и всю армию на патриотизм, национальную волю к самодостаточности, человеколюбию, великому национальному единству и устремлению развивать процветающую и счастливую страну. Пройдя две трети пути, реализация резолюции, принятой на 13-м всевьетнамском съезде партии, принесла различные достижения и важные результаты.События последних лет показывают, что мир переживает период эпохальных перемен. Отныне и до 2030 года - самый важный период для определения нового мирового порядка. Мир, сотрудничество и развитие по-прежнему остаются основными тенденциями, однако конкуренция между крупными державами обостряется, причем Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее острой зоной соперничества.Враждебные и реакционные силы не оставляют попыток свергнуть руководство КПВ и социалистический режим во Вьетнаме; они активизировали стратегию "мирной эволюции", применяя все более изощренные, хитрые и злобные методы и уловки, используя всестороннюю и широкую международную интеграцию страны для проникновения и продвижения "самоэволюции" и "самопреобразования" с целью саботажа нашей партии и нашего режима изнутри.

Нетрадиционные вызовы безопасности также оказывают негативное влияние; появление и развитие киберпространства наряду с четвертой промышленной революцией с беспрецедентными масштабами и скоростью открыли новую эру, когда слаборазвитые и развивающиеся страны могут воспользоваться возможностями для быстрого развития и стать сильными государствами, но в то же время они могут упасть в глубокую яму отсталости, если не воспользуются этими шансами.

Чтобы в полной мере использовать возможности и преимущества, отразить риски и вызовы, укрепить потенциал и силу для успешной реализации стратегических целей, поставленных 13-м съездом партии, вся партия, народ и вооруженные силы должны приложить усилия, объединить усилия, наследовать и решительно продвигать славные традиции и ценный опыт партии, укреплять дух "самостоятельности, самоуверенности, самодостаточности и национальной гордости", неустанно учиться открывать перспективы для развития как человека, так и общества. Твердо придерживаться марксизма-ленинизма, идеологии Хо Ши Мина, цели национальной независимости, социализма и курсу партии на обновление страны. Последовательно делать социально-экономическое развитие основной задачей, партийное строительство - ключевой задачей, культурное развитие - духовной основой, а обеспечение национальной обороны и безопасности - важной и постоянной задачей; оптимизировать внутренние ресурсы и использовать внешние ресурсы, в которых внутренние ресурсы и человеческие ресурсы являются наиболее важными; придавать значение и неустанно продвигать солидарность и единство внутри партии, великое национальное единство, а также плотские и кровные узы между партией и народом.



От Центрального комитета партии до партийных ячеек, каждый кадр, каждый член партии должен прилагать неустанные усилия, чтобы "сохранить солидарность и единодушие в партии, как зрачки собственных глаз". Партия должна быть способна мобилизовать интеллект и силу всей нации и силу эпохи на строительство и защиту социалистического вьетнамского Отечества.



Твердо отстаивать независимость и самодостаточность; максимально обеспечивать национальные интересы на основе важнейших принципов международного права; защищать Отечество заблаговременно на ранней стадии; поддерживать мирные и стабильные условия для национального развития; увеличивать практический вклад Вьетнама в поддержание мира в регионе и во всем мире. Решительно, настойчиво защищать национальную независимость, суверенитет, единство, территориальную целостность, моря, острова и воздушное пространство Отечества. Настойчиво проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности, диверсификации, быть другом и надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества; придерживаться позиции, точки зрения и практики дипломатического искусства в новую эпоху, опираясь на вьетнамский характер: "принимать неизменное, чтобы справиться со всеми изменениями", "быть дружелюбным" и "использовать доброту вместо силы".



Твердо придерживаясь позиции, взглядов и практики "сделать народ корнем", "народ - субъект и ядро дела Доймой", каждая политика должна действительно основываться на жизни, стремлениях, законных правах и интересах народа, делая счастье и благополучие народа целью; обеспечивая, чтобы каждый народ пользовался достижениями дела Доймой и национального развития, жил счастливо в безопасной и спокойной обстановке, не оставляя никого позади. Построение социалистического правового государства народа, принадлежащего народу, построенного народом и служащего народу, под руководством Коммунистической партии Вьетнама; верховенство Конституции и закона; уважение, обеспечение и эффективная защита прав человека и гражданина; создание профессиональной, управляемой по закону, современной административной и судебной систем; создание компактного, чистого, эффективного и действенного государственного аппарата, контингента квалифицированных, способных и авторитетных государственных чиновников и служащих, которые профессиональны и неподкупны и всем сердцем служат Отечеству и народу.



Продолжать интенсифицировать партийное строительство и исправление; решительно и настойчиво бороться с индивидуализмом, деградацией идеологии, этики и образа жизни, коррупцией и негативными явлениями в партии под девизом "непрерывно", "безостановочно", "без запретной зоны, без исключения", "независимо от того, кто это", "занимаясь одним делом, пробудить целый регион, целый сектор". В то же время, сосредоточившись на устранении институциональных трудностей и препятствий, продолжая ускорять реформу административных процедур, повышая публичность и прозрачность посредством цифрового перехода, расширяя пространство развития, создавая наиболее благоприятные условия для любой нормальной деятельности в рамках правового поля, способствуя национальному развитию и улучшению жизни людей, организаций, частных лиц, предприятий и бизнесменов как внутри страны, так и за ее пределами. Тесно сочетать контроль над властью с хорошей работой по политическому и идеологическому воспитанию, воспитанию революционных традиций, построению нашей партии, чтобы она была действительно чистой, сильной, «моральной и цивилизованной».

Всестороннее и синхронное продвижение дела Доймой для быстрого и устойчивого развития и укрепления национального потенциала. Создание и совершенствование синхронных институтов для развития современной рыночной экономики с социалистической ориентацией и международной интеграции. Активное содействие инвестициям, производству и бизнесу; максимальная мобилизация социальных ресурсов для устойчивого национального развития, защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата. Развитие всесторонне людей; формирование современной культуры, пронизанной национальной идентичностью, которая является поистине духовной основой общества, внутренним источником силы и важной движущей силой национального развития.



Большое внимание уделяется подготовительной работе для успешного проведения партийных съездов всех уровней к 14-му всевьетнамскому партийному съезду; хорошей организации подведения итогов 40-летнего дела Доймойi, унаследованы важные теории социализма и пути к социализму во Вьетнаме, разработанные поколениями лидеров партии, включая генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, намечены правильные ориентиры для дальнейшего всестороннего развития страны в предстоящее время.



Мы верим, что под руководством славной Коммунистической партии Вьетнама, при сочетании подлинного патриотизма и прекрасных традиций, характера и квинтэссенции нации, при постоянном впитывании культурной квинтэссенции человечества, при храбрости и стойкости в революционных идеалах нашего контингента кадров и членов партии; при искреннем доверии и поддержке народа дело Доймой непременно принесет большие плоды, Отечество будет становиться все более сильным и процветающим, народ - все более счастливым и благосостоятельным, страна - все более сильной и процветающей, твердо продвигаться к социализму, успешно реализуя стратегические цели, поставленные 13-м всевьетнамским съездом партии, и завет великого президента Хо Ши Мина, который также является пожеланием всего народа: "Вся партия, весь народ объединяются и стремятся построить мирный, единый, независимый, демократический и процветающий Вьетнам, внося достойный вклад в мировое революционное дело.



