Решения, предложенные для ускорения выполнения Ханойской конвенции

Делегаты на дискуссии высокого уровня в рамках церемонии подписания и конференции высокого уровня Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с киберпреступностью в Ханое 26 октября 2025 года. Фото: ВИA

Представители 62 стран и международных организаций высказали свои мнения, подчеркнув, что киберпреступность является быстро развивающейся сферой, с которой ни одна страна не в состоянии справиться в одиночку. Они призвали все государства как можно скорее подписать и ратифицировать Конвенцию, чтобы обеспечить её эффективность в глобальной борьбе с киберпреступностью и продвигать сотрудничество ради создания безопасного и гуманного цифрового пространства во всем мире.Участники обменялись мнениями о глобальных усилиях по борьбе с киберпреступностью, отметив роль Ханойской конвенции как подтверждение приверженности и уверенности международного сообщества в необходимости совместной борьбы с этим видом преступлений.Делегаты согласились, что принятие Конвенции стало новым важным этапом в формировании международных норм для киберпространства, направленных на создание глобальной правовой основы для предупреждения и пресечения киберпреступлений, а также для содействия сбору и обмену электронными доказательствами по серьёзным трансграничным делам.Конвенция, состоящая из 68 положений, направлена на развитие международного сотрудничества в предотвращении и пресечении киберпреступлений, которые становятся глобальной проблемой из-за своей быстрой распространённости и масштабных последствий. Она предоставит всем странам равные возможности для совместных действий в борьбе с всё более сложными и трансграничными формами киберпреступности.Представитель Южно-Африканской Республики поздравил ООН и её государства-члены с многолетними усилиями, увенчавшимися заключением этого исторического договора, подчеркнув, что международное сотрудничество является его ключевым элементом, поскольку ни одно государство не может в одиночку эффективно бороться с киберпреступностью. Он призвал все государства-члены ООН подписать и ратифицировать Конвенцию, отметив, что её полная реализация имеет решающее значение для повышения эффективности глобальной борьбы с киберпреступностью.Представитель Кубы, в свою очередь, заявил, что подписание Ханойской конвенции является важным шагом, подчеркнув, что международное сотрудничество необходимо, но оно должно осуществляться с уважением суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела государств. Куба предупредила о рисках, связанных со злоупотреблением технологиями, искусственным интеллектом и трансграничной киберпреступностью, представляющих угрозу глобальному миру и стабильности, и призвала к разделению ответственности между странами.Представитель также подтвердил приверженность Кубы многостороннему подходу, призвал к снятию санкций, ограничивающих её возможности в сфере киберобороны, и выразил стремление к построению безопасного и стабильного киберпространства на основе сотрудничества, прозрачности и уважения национального суверенитета.Многие международные представители приветствовали прогресс, достигнутый со времени принятия Конвенции, выразив надежду на скорейшее завершение её реализации и пообещав полное участие с высочайшей степенью ответственности.По словам генерал-полковник Фам Тхе Тунга, участие более 1 000 делегатов из более чем 110 стран и международных организаций стало историческим событием: представители 69 стран подписали Ханойскую конвенцию, что свидетельствует об их решимости и о насущной необходимости укрепления международного сотрудничества и формирования глобальной правовой основы для борьбы с киберпреступностью.Он отметил, что заявления руководителей Вьетнама Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, Президента государства Лыонга Кыонга и Премьер-министра Фам Минь Тьиня, подтверждают решимость Вьетнама обеспечить скорейшее вступление Конвенции в силу при участии всех стран, чтобы никто не остался в стороне, в духе международной солидарности ради безопасного, здорового и устойчивого киберпространства.