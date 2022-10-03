Решения для продвижения логистической отрасли для максимального использования возможностей EVFTA

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Логистика является важной услугой. Она играет роль поддержки, связи и продвижения социально-экономического развития страны. Однако через 2 года после вступления EVFTA в силу, возникло множество проблем, с которыми приходится сталкиваться логистической отрасли Вьетнама.

В последние годы логистическая отрасль Вьетнама быстро развивалась с темпами роста 13-15% в год. Процесс присоединения и реализации соглашений о свободной торговле между Вьетнамом и его партнерами, в том числе Соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA), открыл множество возможностей для получения доходов, привлечения инвестиций, увеличения спроса на перевозки.

Однако через 2 года после вступления в силу EVFTA возникло множество проблем, с которыми приходится сталкиваться логистической отрасли Вьетнама.

Имея общий импортно-экспортный оборот почти в 700 млрд. долл. США, Вьетнам к 2021 году стал одной из 20 экономик с крупнейшими масштабами торговли в мире. Страна стала крупнейшим партнером по торговле сырьевыми товарами в регионе АСЕАН и входит в десятку крупнейших стран, поставляющих самые большие объемы товаров на рынок ЕС.

Для доставки товаров в ЕС по разумной цене, с гарантированной ценой и сроками, таких как текстиль и обувь, морепродукты и т. д., очень важна роль логистических предприятий. Наряду с ростом торговли между Вьетнамом и ЕС присоединение к соглашению EVFTA также открывает большие возможности для сектора логистики.

Статистические данные показывают, что соглашение EVFTA предоставило Вьетнаму 5 больших возможностей, а именно: возможность увеличить количество клиентов с помощью логистических услуг; возможность увеличить качественные логистические центры от инвесторов из ЕС; возможность для отечественных логистических предприятий наладить партнерские отношения с компаниями ЕС, чтобы перенимать опыт и расширять возможности для бизнеса; возможность присоединиться к цепочке обслуживания логистических компаний ЕС и, возможно, даже участвовать в их цепочке создания стоимости; возможность для вьетнамских логистических компаний объединиться, чтобы предоставлять более полные услуги.

Большие возможности для логистической отрасли Вьетнама (Фото: КТ)

Г-н Чан Тхань Хай, заместитель директора Департамента импорта-экспорта Министерства промышленности и торговли (МПТ), также отметил, что Вьетнаму следует развивать логистические центры в крупных портах. В то же время целесообразно инвестировать в судоходные линии для активного привлечения грузовых судов и уделять внимание развитию логистики.

По словам г-на Хая, логистика – это область с большим потенциалом для применения технологий. Она также является ключом к тому, чтобы помочь вьетнамскому бизнесу повысить эффективность и конкурентоспособность.

В контексте существования большого количества предприятий и сильной конкуренции, компании, которые полагаются на технологии и применяют новейшие решений, смогут преуспеть и достичь успеха.

Что касается государства, то в ближайшем будущем МПТ разработает стратегию развития логистических услуг с более долгосрочным характером, чем предыдущий план действий, чтобы создать поддерживающую основу для бизнеса, сопровождая импортно-экспортные предприятия, чтобы они активнее выходили на мировой рынок.

По словам заместителя директора Департамента многосторонней торговой политики при МПТ Нго Чунг Хана, необходимо обратить внимание на кредитную политику для предприятий, использующих преимущества ССТ, включая EVFTA. Наряду с инициативой двигаться вперед и повышать конкурентоспособность предприятий, необходимо использовать механизмы и политику поддержки вьетнамских логистических компаний для развития и более эффективного использования возможностей, которые им недоступны.



