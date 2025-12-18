Решающий момент в борьбе с нарушениями ННН-промысла

Глава Правительства поручил каждому министерству, ведомству и региону конкретные задачи на основе шести ключевых принципов: чёткое распределение ответственности, конкретизация задач, установленные сроки, подотчётность, наделение полномочиями и достижение измеримых результатов.

Этот подход нацелен на формирование решительных и согласованных действий по всей системе вплоть до низового уровня, где осуществляется непосредственное управление рыболовным флотом и рыбаками.

Под непосредственным руководством Премьер-министра прибрежные регионы страны, особенно в Центральной части Вьетнама, в срочном порядке реализуют возложенные на них задачи по чётким графикам и контрольным этапам, обеспечивая ощутимый еженедельный прогресс.

В Дананге работа по борьбе с ННН-промыслом проводится на скоординированной основе. Центральный город завершил установку систем мониторинга судов (VMS) на 100% рыболовных судов длиной 15 метров и более, а также маркировку и регистрацию судов в соответствии с установленными требованиями.

На сегодняшний день ни одно местное рыболовное судно не было задержано иностранными компетентными органами за нарушения, связанные с ННН-промыслом. Морское патрулирование и инспекционные мероприятия были усилены, что позволило существенно сократить число нарушений в прибрежных акваториях, однако суда, занимающиеся ловом кальмаров в открытом море, по-прежнему относятся к группе повышенного риска и требуют более тщательного контроля.

В провинции Кханьхоа местные власти реализуют комплекс мер по устранению недостатков в регистрации и лицензировании судов, эксплуатации систем VMS, а также в контроле входа и выхода судов из портов. Силы пограничной охраны активизировали разъяснительную работу по нормативным требованиям, предупреждая рыбаков о рисках нарушений при заходе в иностранные воды на фоне усиления патрулирования со стороны региональных властей.

В то же время провинция Зялай полностью выполнила все 19 задач, поставленных в рамках пикового месяца по борьбе с незаконным рыболовством, обеспечивая строгий круглосуточный контроль в портах и предотвращая выход в море судов, не соответствующих установленным требованиям. Руководство провинции вновь подтвердило, что снятие «жёлтой карточки» ЕС является ключевой политической задачей, призвав рыбаков строго соблюдать требования по ННН-промыслу либо, при необходимости, переходить к иным источникам средств к существованию.

В Центральной части Вьетнама нарушения, связанные с ННН-промыслом, пресекаются строго и без исключений. Все выявленные случаи преднамеренного отключения или манипулирования системами VMS были рассмотрены, виновные привлечены к ответственности, а материалы по уголовным делам переданы в компетентные органы для расследования.

В ходе пикового этапа кампании с середины октября по начало декабря 2025 года Командование 2-го региона Береговой охраны, отвечающее за акватории от Куангчи до Зялая, активизировало патрулирование, инспекционные мероприятия и координацию с местными властями с целью контроля судов повышенного риска и предотвращения незаконной рыболовной деятельности.

Эти скоординированные усилия наглядно свидетельствуют о твёрдой решимости Вьетнама положить конец ННН-промыслу, защитить морские ресурсы, сохранить репутацию страны в сфере рыболовства и продвигаться к устойчивому, современному и соответствующему международным требованиям развитию рыбной отрасли.