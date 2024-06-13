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Речной фестиваль Хошимина 2024 привлек около 4,5 миллионов посетителей
Предварительная статистика туристических фирм показала, что количество посетителей во время фестиваля увеличилось на 40-50% по сравнению с обычными днями. Многие туристические объекты также зарегистрировали положительные показатели, например, Музей Хо Ши Мина вырос на 103%, туннели Кучи - на 423%, а Музей военных останков - на 21%.
Турнир по плаванию на реке и гонки на паддлбордах (SUP) создали захватывающую атмосферу в этом году. В турнирах приняли участие 600 спортсменов в составе 51 команды из города Тхудык и других населенных пунктов.
Водные виды спорта также привлекли тысячи гостей и жителей города. Во время десятидневного мероприятия туристам были предложены различные экскурсии по реке, а также более 100 привлекательных рекламных акций.
Фестиваль создал культурный туристический продукт, способствующий развитию туристического бренда Хошимина - речного города с богатой самобытностью и города фестивалей, по словам организационного совета мероприятия. Он способствовал продвижению имиджа земли, людей, культурной самобытности и типичного кулинарного туризма города.