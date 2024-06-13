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Речной фестиваль Хошимина 2024 привлек около 4,5 миллионов посетителей

Второй Речной фестиваль Хошимина 2024 привлек почти 4,5 миллиона посетителей, сообщает городской департамент туризма.
  Главным событием Речного фестиваля этого года является художественное шоу "Легендарный круиз". Фото: ВИA  
С 31 мая по 9 июня южный мегаполис принял около 1,3 миллиона путешественников, включая 121 000 иностранцев и 1,18 миллиона внутренних туристов. Это событие также принесло городу 4,2 триллиона донгов (165 миллионов долларов США) дохода от туризма и услуг.

Предварительная статистика туристических фирм показала, что количество посетителей во время фестиваля увеличилось на 40-50% по сравнению с обычными днями. Многие туристические объекты также зарегистрировали положительные показатели, например, Музей Хо Ши Мина вырос на 103%, туннели Кучи - на 423%, а Музей военных останков - на 21%.

Турнир по плаванию на реке и гонки на паддлбордах (SUP) создали захватывающую атмосферу в этом году. В турнирах приняли участие 600 спортсменов в составе 51 команды из города Тхудык и других населенных пунктов.

Водные виды спорта также привлекли тысячи гостей и жителей города. Во время десятидневного мероприятия туристам были предложены различные экскурсии по реке, а также более 100 привлекательных рекламных акций.

Фестиваль создал культурный туристический продукт, способствующий развитию туристического бренда Хошимина - речного города с богатой самобытностью и города фестивалей, по словам организационного совета мероприятия. Он способствовал продвижению имиджа земли, людей, культурной самобытности и типичного кулинарного туризма города.

ВИА/ИЖВ

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