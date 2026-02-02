Реструктуризация рисового сектора требует взаимодействия государства, бизнеса и банков

Погрузка вьетнамского риса на экспорт. Фото: ВИА



По словам экспертов, этот процесс требует не только активного участия предприятий, но и тесной координации со стороны государства, а также мощной поддержки со стороны кредитных организаций.

Статистика Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды (МСХООС) показывает, что Вьетнам экспортировал 7,9 млн тонн риса в 2025 году, получив выручку в 4,02 млрд долл. США, что на 13,1% меньше в натуральном выражении и на 29,1% меньше в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Председатель Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) До Ха Нам заявил, что, несмотря на снижение мировых цен на рис и экспортные трудности, с которыми сталкивается большинство стран, экспортная выручка Вьетнама от поставок риса все же превысила 4 млрд долл. США, и он охарактеризовал этот результат как заслуживающий внимания. Хотя по сравнению с 2024 годом показатели снизились, Вьетнам обогнал Таиланд и стал вторым крупнейшим экспортером риса в мире, уступая лишь Индии.

Примечательно, что при том, что мировые цены на белый рис держались на уровне всего 350–400 долл. США за тонну, средняя экспортная цена Вьетнам достигла 510 долл. США за тонну, что подчеркивает эффект от переориентации на ароматные и нишевые сорта риса.

Вместе с тем Нам предупредил, что сильная зависимость от Филиппин, на которые приходится 40–50% вьетнамского экспорта риса, делает экспортеров крайне уязвимыми перед внезапными изменениями политики.

По словам До Ха Нама, после интенсивных переговоров Филиппины возобновили импорт риса, однако введенная правительством система ежемесячных импортных квот замедлила рыночную динамику. Он отметил, что дробное распределение квот лишает предприятия возможности планировать отгрузки, вызывая цепную реакцию, которая усиливает давление на закупки, цены на рис-сырец (падди) и доходы фермеров, особенно в период выхода на пик уборки урожая сезона «зима–весна».

По словам До Ха Нама, долгосрочная стратегия Вьетнама в рисовом секторе заключается в решительном переходе к производству высококачественного риса с ориентацией на рынки с высокой покупательной способностью, готовые платить премиальную цену. Поскольку в 2026 году рынки риса, как ожидается, будут оставаться волатильными, увеличение доли ароматных и специализированных сортов рассматривается как верное направление, однако параллельно необходимо решать проблемы доступа на рынки и финансирования.

В краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить своевременные закупки урожая сезона «зима–весна», Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) рекомендовала банкам гибко повышать кредитные лимиты для предприятий. При этом бизнесу рекомендовано формировать запасы сухого риса, сохраняя его качество в течение шести месяцев - одного года, особенно с учетом того, что многие компании уже инвестировали в силосы и специализированные складские мощности.

Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) также призвала Правительство увеличить национальные резервы риса, чтобы поддержать цены в условиях сохраняющихся низких рыночных уровней, особенно с учетом высокого качества урожая сезона «зима–весна», а также расширять межправительственные (G2G) контракты.

Недавно Вьетнам подписал несколько G2G-контрактов с Сингапуром и Сенегалом, при этом VFA уполномочила Vinafood 1 и Vinafood 2 обеспечить их исполнение.

По традиционным рынкам, таким как Ирак и Сирия, где сейчас доминирует Таиланд, VFA призывает зарубежные представительства Вьетнама продолжать налаживать связи, чтобы восстановить и расширить долю вьетнамского риса на этих рынках.

Хюинь Ван Тхон, председатель Loc Troi Group, заявил, что рисовый сектор Вьетнама движется в верном направлении: переходит на высококачественные сорта и внедряет современные агротехнологии, что позволило стране соответствовать требованиям даже самых взыскательных рынков. В качестве примера он привел вьетнамский рис сорта Jasmine, который, несмотря на значительные барьеры, успешно вышел на рынки Японии и Республики Корея.

Вместе с тем Хюинь Ван Тхон подчеркнул, что приток капитала будет разблокирован лишь в том случае, если банки станут полноценными участниками всей цепочки «от производства риса до рынка», а не только партнерами по поддержке; для этого нужны государственные механизмы, учитывающие сезонный характер производства. В русле такого подхода Agribank, как ведущий государственный аграрный банк, совместно с МСХООС поддерживает проект по развитию 1 млн гектаров высококачественного риса с низким уровнем выбросов, увязанный с «зеленым» ростом, в регионе дельты Меконга.

Agribank запустил программу связанного кредитования для производства, переработки и реализации высококачественного риса с низким уровнем выбросов в регионе дельты Меконга, общим объемом до 30 000 млрд донгов.

Заместитель министра Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Фунг Дык Тьен сообщил, что министерство будет взаимодействовать с банками для расширения аграрного кредитования с целью своевременной закупки риса.

Он добавил, что предприятиям необходимо заблаговременно планировать использование капитала на каждый урожайный сезон, а отраслевым ассоциациям и экспортерам, сосредоточиться на формировании бренда вьетнамского риса, чтобы повышать узнаваемость и экономическую ценность по всей цепочке поставок.